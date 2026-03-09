Zuid-Amerikaanse spelers worden vaak geroemd om hun vechtlust, ook wel grinta genoemd. Maar soms loopt die vechtlust uit de hand en wordt het ordinair vechten. Zondagavond ging het in de finale van het Braziliaanse staatskampioenschap Mineiro helemaal mis in de slotfase tussen topteams Cruzeiro en Atletico Mineiro. Resultaat: 23 rode kaarten.

Cruzeiro stond 1-0 voor in de finale, toen aanvaller Christian op Atletico-keeper Everson botste in een aanval. De doelman reageerde boos en duwde de aanvaller tegen de grond en riep wat nare woorden naar de aanvaller, die quasi geblesseerd op de grond bleef liggen na de beuk. Dat was het startsein voor een enorme vechtpartij, met onder meer topvoetballer Hulk betrokken. Op onderstaande beelden is te zien hoe het helemaal uit de hand loopt.

23 rode kaarten

Beveiligers en zelfs de militaire politie moesten ingrijpen om de kluwen van spelers uit elkaar te trekken. Dat duurde zolang dat de wedstrijd niet meer hervat kon worden en scheidsrechter Matheus Delgado Candancan besloot pas om na afloop 23 rode kaarten uit te delen. Bijna iedereen was de sjaak dus. Van Cruzeiro werden twaalf spelers geschorst, bij tegenstander Atletico Mineiro kregen elf spelers een rode prent. Hulk en Renan Lodi, die op de Europese velden furore maakten 'vroeger', behoorden tot de gestraften. Hulk slaat één van de opponenten op zijn achterhoofd, zie je op onderstaande beelden.

Officiële uitleg van de scheids

In het officiële wedstrijddocument omschrijft de scheidsrechter diverse bestraffingen om zijn rode kaarten te rechtvaardigen. "Hij raakte zijn tegenstander met zijn knie in zijn gezicht", schrijft de arbiter volgens Globo op het formulier over één van de rode kaarten. Een andere uitleg leest: "Voor het schoppen van zijn tegenstander in zijn gezicht met zijn scheenbeen, kon ik tijdens de wedstrijd geen rode kaart trekken."

De lijst van spelers die rood kregen:



Cruzeiro: Cassio, Fagner, Fabricio Bruno, John Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Wallace, Gerson en Kaio Jorge.



Atletico Mineiro: Everson, Gabriel Delfim, Precious, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra en Hulk.

'Het is spijtig'

"Het is spijtig", zei Hulk na afloop van de wedstrijd. "We kunnen dat voorbeeld niet geven, want dat gaat overal ter wereld voor consequenties zorgen. We hebben de verantwoordelijkheid om ons imago te beschermen en dat van het Braziliaanse voetbal." Zijn club Atletico Mineiro verloor de wedstrijd met 1-0 door een Cruzeiro-goal van Kaio Jorge, die ook een rode kaart kreeg na afloop. Cruzeiro werd zodoende voor het eerst staatskampioen sinds 2019.

'Dat is wat telt'

Cruzeiro-trainer Tite, voormalig bondscoach van de Braziliaanse ploeg, bedankte eigenlijk alleen de eigen fans na afloop van de gewonnen finale. "Ik mag dan soms niet de beste keuzes maken, maar mijn respect voor de fans, de eerlijkheid en hun waarde, dat is wat telt."