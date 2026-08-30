Daphne Deckers deelt heerlijke beelden uit het zonnige Marbella. Ze geniet van het zwembad, lekkere drankjes en de zon. Het lijkt op het eerste gezicht vooral een ontspannen vakantie. Toch is haar verblijf in de Spaanse badplaats juist nu opvallend, want er speelt op de achtergrond iets groters.

Deckers en haar man Richard Krajicek zouden hun luxe villa in Marbella namelijk in de verkoop hebben gezet, zo meldt Quote. Voor de woning wordt een bedrag van maar liefst 8,5 miljoen euro gevraagd. Dat de schrijfster juist nu zelf in Marbella verblijft, komt daardoor op een bijzonder moment. Waarom het stel afscheid wil nemen van de woning, is vooralsnog niet bekend.

Geen stress

Van eventuele verkoopstress lijkt bij Deckers ondertussen weinig sprake. Op Instagram laat ze zien hoe ze volop geniet van het Spaanse leven. Ze ligt in het zwembad, geniet van de zon en drinkt samen met haar gezelschap een drankje. Haar vakantieplanning vat ze zelf treffend samen. "Ik doe deze vakantie een mix van niks. Goed schema wel", schrijft ze in haar story.

Deckers is in Marbella niet alleen. Ook haar dochter Emma en Elles Nijkamp zijn van de partij. Emma is de dochter van Deckers en voormalig Wimbledon-winnaar Krajicek en is actief als actrice. Nijkamp is al jarenlang een bekende in de kring rond Deckers en werkt als haar- en make-upartist.

Flinke villa

De villa waarvan Deckers en Krajicek naar verluidt afscheid nemen, is bepaald geen bescheiden vakantiehuis. De woning ligt in een beveiligde woonwijk nabij Marbella en telt vijf slaapkamers met eigen badkamers. Verder beschikt het huis onder meer over een privézwembad, verschillende terrassen, een fitnessruimte en een garage met plaats voor drie auto's. Vanuit de woning is er bovendien uitzicht over de Middellandse Zee en bij helder weer zou zelfs de kust van Marokko zichtbaar zijn.

Terwijl haar huis voor miljoenen in de etalage staat, haalt Deckers er voorlopig in ieder geval nog alles uit wat erin zit.