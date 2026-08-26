Richard Krajicek kennen we natuurlijk als voormalig toptennisser, maar ook zijn zoon kan er aardig wat van. De 26-jarige Alec Deckers is actief op verdienstelijk niveau. In het Verenigd Koninkrijk maakte hij woensdag veel indruk.

De zoon van tennisicoon Richard Krajicek en de veelzijdige Daphne Deckers is actief in de internationale tenniswereld. Het niveau van zijn vader, die in 1996 Wimbledon won, tikt hij niet aan. Maar desalniettemin vertoeft hij op een behoorlijk niveau. De voorbije dagen speelde hij verdienstelijk tijdens Roehampton Challenger II.

Dat toernooi werd in het zuidwesten van Londen gespeeld. Opvallend: er zijn meerdere edities van het toernooi. Vorige week vond Challenger Roehampton plaats. Daar kwalificeerde Deckers zich via twee voorrondes voor, maar in de eerste ronde was het meteen einde verhaal tegen Patrick Brady. Gelukkig kreeg hij enkele dagen later een herkansing tijdens Challenger Roehampton II.

Die pakte hij met twee handen aan nadat hij zich zondag en maandag wederom kwalificeerde voor het hoofdtoernooi. Dinsdag werd Luca Potenza in twee sets aan de kant geschoven. Opvallend: Deckers was goed voor liefst twintig aces. Woensdag maakte hij mogelijk nog meer indruk.

Deckers trof in Engeland de thuisfavoriet Max Basing, ook de nummer één van de plaatsingsranglijst. Het beloofde dus een hels karwei te worden, maar Deckers imponeerde veelvuldig. De eerste set ging nipt verloren (7-6), maar daarna sloeg onze landgenoot loeihard terug. Hij stond geen game af en won set twee dus met 0-6.

Alec Deckers verliest nipt

In de derde set wist Deckers niet te stunten. Set drie ging met 6-4 naar Basing, die in de kwartfinale staat. Voor Deckers zit het toernooi erop.

De landgenoot is momenteel de nummer 558 van de wereldranglijst. Zijn hoogste positie behaalde hij in 2023, toen hij tot 483 reikte. Richard Krajicek en Daphne Deckers hebben overigens ook nog een dochter. Emma Deckers treedt onder meer als actrice en model in de voetsporen van haar moeder.