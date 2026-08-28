Estavana Polman heeft vrijdagavond bij Vandaag Inside het geslacht van haar tweede kindje met Rafael van der Vaart onthuld.

De 34-jarige voormalig handbalster hield de spanning tijdens de uitzending nog even vast. Aan het begin van de avond werd haar al gevraagd of zij en Van der Vaart een jongen of een meisje verwachten, maar Polman wilde dat toen nog niet verklappen. "Als jullie lief blijven vanavond, dan zeg ik het", grapte ze.

De mannen aan tafel bleven lief, en dus hield het handbalicoon zich aan haar woord. "Het wordt een jongen", onthulde Polman, waarna een luid applaus door de studio klonk.

Tweede kindje samen

Voor Polman en Van der Vaart wordt het hun tweede kindje samen. In 2017 werd hun dochter Jesslynn geboren. Van der Vaart heeft daarnaast zoon Damián uit zijn eerdere huwelijk met Sylvie Meis. Met de komst van een jongetje krijgt Jesslynn er dus een broertje bij.

De zwangerschap was zeer gewenst. Nadat Polman onlangs een einde maakte aan haar lange en succesvolle handbalcarrière, kwam het nieuws dat het gezin opnieuw wordt uitgebreid. "Het was iets wat we heel graag wilden en waarvan we hoopten dat het nog zou lukken", vertelde Polman eerder over de zwangerschap.

Van der Vaart reageerde eveneens enthousiast op het babynieuws. De voormalig voetballer vertelde dat Polman graag nog een keer moeder wilde worden en dat hij daar zelf ook direct voor openstond. De kinderen reageerden volgens het stel eveneens enthousiast.

Geheimpje

Polman moest haar zwangerschap aanvankelijk geheimhouden en dat bleek soms lastig. Omdat zij en Van der Vaart graag feestjes bezoeken en normaal gesproken ook een wijntje drinken, moest ze smoesjes bedenken. Zo vertelde ze op de bruiloft van haar neef dat ze vanwege antibiotica geen alcohol mocht drinken. Toen ze daar carpaccio kreeg voorgeschoteld, schoot haar broer (die al op de hoogte was van de zwangerschap) te hulp door het gerecht voor haar op te eten.

Ook verloopt deze zwangerschap anders dan die van dochter Jesslynn. Destijds had Polman nauwelijks klachten, terwijl ze nu vooral in het begin behoorlijk misselijk was. Inmiddels zijn de eerste drie maanden achter de rug en voelt ze zich naar eigen zeggen weer redelijk goed. De zwangerschap was bovendien zeer gewenst: Polman en Van der Vaart hoopten al langer op een tweede kindje samen.