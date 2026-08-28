Estavana Polman is vrijdagavond teruggekeerd aan tafel bij Vandaag Inside en daar werd meteen het opvallende relletje rond haar vorige optreden besproken. De voormalig handbalster had voorafgaand aan de uitzending al gereageerd op de kritische woorden van René van der Gijp, maar kreeg vrijdag de kans om hem rechtstreeks van repliek te dienen. Daar maakte Polman direct gebruik van.

"Je hebt de lat voor mij weer hoog gelegd", stak Polman aan het begin van de uitzending van wal richting Van der Gijp. "We moeten wel even wat rechtzetten. Ik heb de tijd." Johan Derksen merkte direct op dat Polman er anders bij zat dan tijdens haar eerdere optredens. "Ik zie een grimmige blik in je ogen. Dit is de andere Estavana", zei hij. Polman kon daar wel om lachen. "Nee, dan heb je me nog niet echt leren kennen."

Relletje

De discussie ontstond na een eerder optreden van Polman bij Vandaag Inside. De voormalig handbalster maakte na het beëindigen van haar topsportcarrière bekend dat ze ongeveer één keer per maand bij het programma zal aanschuiven. Van der Gijp plaatste daar vervolgens openlijk zijn vraagtekens bij. Hij vroeg zich vooral af of Vandaag Inside wel bij Polman past, omdat aan tafel regelmatig zware politieke en maatschappelijke onderwerpen worden besproken.

Polman liet eerder op vrijdag in een interview weten niet wakker te liggen van die kritiek. Toch vond ze dat de opmerkingen onnodige druk op haar legden, omdat de ogen bij een volgend optreden daardoor nog nadrukkelijker op haar gericht zouden zijn. Ze wees er tegelijkertijd op dat ze als voormalig topsporter gewend is om kritiek te krijgen.

In gesprek

Vrijdagavond legde ze aan tafel uit hoe haar rol bij Vandaag Inside eigenlijk tot stand was gekomen. "Ik ben met Talpa in gesprek gegaan en wat je zegt, 'wat heeft ze te brengen', is natuurlijk wel waar. Ik ben nieuw en nog zoekende naar wat ik leuk vind", vertelde Polman.

Eigenlijk had ze een voorkeur voor een andere avond. "Ik wilde eerst op een woensdag zitten, waar jij niet zit", zei ze tegen Van der Gijp. Op woensdag wilde ze graag meer over sport praten, maar dat bleek niet mogelijk. Vanuit Talpa werd haar vervolgens voorgesteld om juist op vrijdag aan te schuiven, omdat die uitzending doorgaans wat luchtiger en informeler is.

Verwachtingen

Polman maakte daarbij duidelijk wat kijkers van haar kunnen verwachten. Ze is niet van plan zich aan tafel ineens als politiek deskundige te presenteren. "Ik ga hier niet een politiek debat voeren. Daar zit ik hier niet voor. Ook niet om te lullen over Amerika en Iran."

Voor Polman draait haar nieuwe televisieavontuur vooral om ontdekken of Vandaag Inside bij haar past. Ze wil de komende tijd ervaren of ze zich prettig voelt in het programma. "Ik wil hier gewoon lekker kijken hoe het is. En als we het niet leuk vinden, even goede vrienden. Dan zeggen we: goede vrienden en dan zie je me niet meer terug."

Van der Gijp vond vervolgens dat zijn eerdere opmerkingen anders waren overgekomen dan hij ze had bedoeld. "Jij hebt het helemaal verkeerd begrepen van mij", reageerde hij. Volgens de oud-voetballer wilde hij Polman persoonlijk helemaal geen extra druk opleggen. "Het gaat mij om de druk van de rest."

Polman herinnerde hem vervolgens aan zijn eerdere kritiek. "Nee, jij zegt: 'Dat meisje heeft niks te brengen. De lat ligt te hoog.'" Van der Gijp kon zich echter niet herinneren dat hij die woorden precies zo had gebruikt.

Lang bleef de spanning uiteindelijk niet hangen. Polman maakte duidelijk dat ze zich ondanks de discussie nog altijd op haar gemak voelt bij het programma. "Maakt niet uit, ik voel me welkom en ik heb er zin in", besloot ze. Vervolgens richtte ze zich nog één keer tot Van der Gijp: "En volgens mij heb jij er ook heel veel zin in."

Advies

Daarmee leek de discussie tussen Polman en Van der Gijp te zijn afgesloten, maar Derksen wilde de voormalig handbalster nog wel iets meegeven. De analist adviseerde haar vooral niet te veel na te denken over wat ze aan tafel wel en niet kan zeggen. "Estavana, als je nou eens gewoon jezelf blijft. Dan ben je een hele leuke meid", begon Derksen. "Maar je moet niet politiek correct gaan doen. Daar hebben we niks aan."