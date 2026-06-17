Dat vakantie niet alleen maar leuk is, ondervond Jade Anna van Vliet. De Nederlandse influencer en verloofde van voetballer Kenneth Taylor ging persoonlijk door een diep dal. Ze kreeg last van haar negatieve gedachten over eten en besloot daar openhartig over te vertellen op sociale media.

'Even open over een terugval', zet ze bij een TikTok-video waarin ze besluit haar volgers mee te nemen door haar gedachten. "Ik had echt weer zo'n moment dat ik weer helemaal terug bij af ben met mijn eetgedachtes." Van Vliet was eerder al openhartig over haar worsteling met eten en dat ze zichzelf helemaal gek maakte als het om voeding ging.

Het gebeurde dit keer op een zorgeloze vakantie met verloofde Taylor (voetballer van Lazio Roma). "Ik had over gegeten. Ik zat vol, maar we zaten echt lekker te eten dus nam ik wat meer. Dat is prima, maar dan gaat mijn hoofd meteen vandaag zeggen dat ik minder mag eten. Ik heb een stukje bananenbrood en een sapje voor de hele dag op. 'Ik mag niet avondeten', zei ik tegen mezelf. Echt gek, ik weet het. Maar ik wil eerlijk zijn tegen jullie."

'Nee, nee, nee, ik mag niet eten'

Die strenge regel voor zichzelf kostte haar die nieuwe dag meteen de kop. Ze was al de hele vakantie op zoek naar een lekkere Açai-bowl en kwam er net toen eentje tegen. Ze besloot tegen haar gedachten te vechten en er eentje te nemen bij een zaakje waar-ie er lekker uitzag. "Maar op het moment dat ik binnen sta, denk ik: 'Nee, nee, nee, ik mag niet eten'. Dus ik ben weer naar buiten gelopen en heb Ken (verloofde Kenneth Taylor, red.) geappt dat ik trek had maar mezelf toch naar buiten had gesleept."

'Ik word helemaal gek'

Toen bedacht ze zich hoe gek het allemaal was en ging ze toch weer terug naar binnen en bestelde ze waar ze zin in had. Met pindakaas ook nog eens. "Dat was echt mijn fearfood toen ik echt last had van mijn eetgedachten. Mijn hoofd zegt gewoon nog steeds dat ik het niet mag opeten", zegt ze terwijl ze het bakje met eten in haar hand heeft. "Ik word helemaal gek. Dit is even iets heel kwetsbaars. Dit betekent dus dat ik nog steeds zo nadenk. Dat moeten we niet doen met z'n allen. Ik word helemaal gek."

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