Influencer Jade Anna van Vliet, de vriendin van Lazio-voetballer Kenneth Taylor, heeft openhartig verteld over haar verstoorde relatie met voeding, waar ze in het verleden mee worstelde. "Nu probeer ik het anders te doen, meer te luisteren, meer intuïtief en niet te eten om te straffen of te compenseren", aldus de Heemskerkse.

Van Vliet maakt er geen geheim van in het verleden gekampt te hebben met problemen rondom voeding. Op sociale media heeft ze al meerdere keren gedeeld dat ze een verstoorde relatie met eten heeft ervaren. In een nieuwe video op TikTok vertelt ze hoe openhartig hoe ze hiermee in het verleden heeft geworsteld en hoe ze een manier heeft gevonden om beter met het probleem om te gaan.

"Er was een tijd dat mijn relatie met eten niet echt in balans was. Dat zag ik later ook zelf in. Ik heb geprobeerd daar verandering in te brengen, maar dat ging dus van een periode van veel te weinig eten naar juist overeten. Van controle naar periodes van eetbuien. Ik merkte dat hoe meer regels ik mezelf gaf, hoe verder ik eigenlijk van mezelf af stond en hoe vaker ik mezelf teleurstelde", vertelt de Heemskerkse influencer.

Verhuizing naar Italië

"Nu probeer ik het anders te doen", vervolgt Van Vliet. "Meer te luisteren, meer intuïtief en niet eten om te straffen of te compenseren, maar eten om me goed te voelen, om energie te hebben en simpelweg omdat het lekker is."

Deze winter verhuisden Taylor en Van Vliet naar Rome, na de transfer van de middenvelder van Ajax naar Lazio. De Italiaanse eetgewoontes spelen dan ook een rol in het voedingspatroon van Van Vliet. "In een land als Italië is het heel erg moeilijk om buiten de deur geen pizza, pasta of ijs te eten. Dus daar beperk ik mezelf ook zeker niet in, maar thuis probeer ik zo veel mogelijk te focussen op voedzaam eten, simpel en dingen waar mijn lichaam even wat blijer van wordt."

Niet meer bang

"Ik moet wel even eerlijk zijn: wij zijn allemaal meiden, de zomer komt er weer aan, ja, ik let ook wat meer op mijn voeding natuurlijk", plaatst Van Vliet vervolgens een kanttekening. "Maar ik ben er voorzichtig in, omdat ik weet hoe snel opletten kan omslaan in iets dat niet meer gezond voelt."

Ook is Van Vliet naar eigen zeggen "trots" omdat ze niet meer bang is voor calorieën. "Ik zie ze niet meer als iets om te vermijden of obsessief te tellen, maar meer als informatie die me helpt om betere keuzes te maken." Tot slot sluit ze nog af met een motiverende boodschap voor haar volgers: "Oefening baart kunst en uiteindelijk gaat het niet om perfect eten, maar je goed voelen in je eigen lijf."