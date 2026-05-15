Voormalig sportpresentator Jack van Gelder zorgde met zijn plotselinge afwezigheid bij De Oranjezondag voor veel speculatie. Er zou sprake zijn van wangedrag achter de schermen en de 75-jarige geeft nu zelf tekst en uitleg.

Van Gelder was lange tijd een vast gezicht van het programma, dat gepresenteerd wordt door Hélène Hendriks. De zender, SBS6, meldde in een statement dat er in samenspraak was besloten dat de oud-commentator niet meer aan zou schuiven in het programma omdat ze het niet eens zouden zijn over zijn rol in het programma.

Maar al snel doken er verhalen op over een voorval achter de schermen. Van Gelder zou zijn uitgevallen tegen een redacteur van het programma. Volgens Hendriks was die 'schreeuwpartij' niet de reden voor het vertrek van Van Gelder. "Nee, Jack en die redacteur hebben dat uitgepraat en zij waren daar heel snel uit. Zo gaat dat in een organisatie”, nam ze het voor hem op.

'Dat was een futiliteit'

Van Gelder erkent nu in een interview met Privé dat er inderdaad sprake was van uitbarstingen op de redactie. "Ik ben één, twee keer boos geworden. En misschien nog een derde keer, maar dat was een futiliteit", zegt hij. Het NOS Sport-icoon heeft zelf een andere verklaring voor het noodgedwongen vertrek. "Ik denk eigenlijk dat het erom ging dat ik niet de juiste politieke kleur had voor het programma. En dat ik misschien te serieus werd.”

"Misschien vond men het wel irritant hoe ik over bepaalde dingen denk", vervolgt hij. Van Gelder ziet ook dat de inhoud van het praatprogramma sinds zijn vertrek is veranderd. "Ik weet het niet, maar ik zie nu toch voornamelijk lichtere onderwerpen behandeld worden. Er wordt niet meer zoveel gediscussieerd, of op een andere manier de diepte ingegaan.”

In opspraak

Het is niet de eerste keer dat Van Gelder in opspraak raakt. In een groot onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport kwamen ook klachten over hem aan het licht. Hij had een vrouwelijke collega gevraagd of ze bij hem in bad kwam zitten, toen zij hem vroeg of hij haar mentor wilde zijn, gaf Van Gelder zelf toe in het programma HLF8. Hij zou bovendien een andere collega 'hoer' hebben genoemd. "We zeggen allemaal wel eens wat in een opwelling", zei Van Gelder daarover.

