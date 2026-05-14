Jack van Gelder was een tijdlang de vaste sidekick in de SBS-talkshow van presentatrice Hélène Hendriks, maar sinds dit jaar zit hij niet meer aan tafel bij het programma. Zijn plotselinge afwezigheid leidde tot flink wat speculaties over wat daar precies de reden voor was. Zelf liet Van Gelder zich nooit uit over zijn vertrek bij het programma, maar dat doet hij donderdag wel en daarbij is hij ook kritisch op Hendriks.

Van Gelder schoof bijna elke week aan bij de talkshow van Hendriks, maar ineens kwam daar een einde aan. Lang bleef onduidelijk of hij wel of niet terug zou keren bij het programma. Om daar een einde aan te maken gooide Talpa er uiteindelijk een statement uit. Een woordvoerder van het bedrijf meldde dat er een voorstel aan Van Gelder was gedaan om hem minder vaak te laten komen, maar dat er geen overeenstemming kon worden gevonden en dat de samenwerking daarom werd gestopt.

Hendriks beweerde vervolgens dat er in de toekomst nog wel een mogelijkheid voor Van Gelder was om toch weer aan te schuiven bij het programma. Die deur gooit het voormalige gezicht van NOS Sport echter hard dicht in gesprek met Privé. Van Gelder laat zich daar voor het eerst uit over zijn mysterieuze vertrek bij het programma. Volgens hem liep de gedachtegang tussen hem en die van de redactie 'te veel uit elkaar'.

Van Gelder 'teleurgesteld' in Hendriks

Dat Hendriks de deur op een kier zette voor een terugkeer snapt hij dan ook niet: "Dan moet niet gezegd worden dat ik nog wel incidenteel kan komen. Het werkt of het werkt niet. Er is geen tussenweg. En ik kom niet alleen maar omdat er verder niemand kan. Ik heb geen zin om op het reservebankje te zitten.”

De 75-jarige Van Gelder had volgens zijn overeenkomst nog bij een hoop uitzendingen mogen aanschuiven, maar dat gebeurde niet en volgens de journalist is dat financieel keurig afgewikkeld. Toch deed het pijn bij hem: "Het was natuurlijk niet leuk om zo een beetje te worden weggemoffeld, na een tv-carrière van 54 jaar.”

Met Hendriks had hij altijd een goede band, maar daar lijkt inmiddels vrij weinig meer van over. De presentatrice beweerde dat ze nog altijd goed contact had met Van Gelder, maar dat ontkent hij. "Ik zeg je heel eerlijk: ik ben teleurgesteld in haar. Ik heb bijna niet meer van haar gehoord. Dat vind ik dan toch wel moeilijk."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover