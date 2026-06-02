Jade Anna van Vliet kreeg onlangs de verrassing van haar leven. Ze werd door haar vriend Kenneth Taylor ten huwelijk gevraagd. Het koppel geniet nog volop na van dat romantische moment.

Van Vliet heeft miljoenen volgers op sociale media en deelde maandag het grote nieuws met hen: ze is verloofd met Taylor. De voetballer van Lazio ging op één knie op een romantische plek, omringd met witte rozen. De 21-jarige influencer zei volmondig ja en kreeg een diamanten ring om haar vinger geschoven.

Topsporters en bekende Nederlanders reageerden massaal op het liefdevolle nieuws en feliciteerden het koppel. De twee zijn momenteel op een cruise en kregen ook van de bemanning een kaartje en een fles champagne. Van Vliet heeft alle mooie woorden gelezen en deelt een boodschap in haar Instagram Story. "Dankjulliewel voor alle lieve, warme en leuke berichtjes", schrijft ze.

'In de wolken'

"Het is ondertussen al een aantal dagen geleden, maar ik ben nog steeds helemaal in de wolken", vervolgt ze. Jade Anna deelt haar hele leven op sociale media en zal ook de details van het aanzoek niet onbesproken laten. "Ik zal jullie later bijpraten", belooft ze.

Relatie en kinderwens

Haar relatie met de 23-jarige Taylor houdt ze overigens wel grotendeels privé op verzoek van de oud-Ajacied. Van Vliet was eerder samen met YouTuber Gio Latooy. "Als ik mijn huidige relatie vergelijk met de vorige, is het totaal het tegenovergestelde", vertelde ze in het programma Open Casa. Nu houdt ze haar liefdesleven achter de schermen. "En ik ben blij dat Kenneth daar op heeft gehamerd, dat we het zo moeten houden. Daar sta ik volledig achter." De twee zijn sinds 2023 samen.

Ze zijn ook open over hun kinderwens. "Vroeger zei ik altijd: ik wil jong moeder worden en een gezinnetje hebben. Als voetbalvrouw wordt dat natuurlijk ook van je verwacht. Maar ik merk eigenlijk naarmate ik ouder word, dat ik denk: oeh, ik weet het eigenlijk helemaal niet", aldus Van Vliet. Zij hoeft bijvoorbeeld maar één kind. "Mijn vriend staat daar heel anders in, die wil het liefst een heel voetbalteam."

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