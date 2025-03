Dit is Jade Anna, de vriendin van 'goudhaantje' Kenneth Taylor: influencer met veel haters en eerdere relatie met YouTube-ster

Kenneth Taylor brak een aantal jaren geleden door bij Ajax en is na de nodige hoogte- en dieptepunten al een tijdje onbetwist basisspeler in Amsterdam, met een goal in De Klassieker als laatste hoogtepunt. Het gaat hem ook in de liefde een poos voor de wind, want hij is al ruim een jaar dolgelukkig met vriendin Jade Anna van Vliet. En die naam doet bij de nodige mensen wel een belletje rinkelen. Wat weten we over deze 20-jarige?

Ver voordat Jade Anna een relatie kreeg met de nu 22-jarige Ajacied, volgden honderdduizenden al nagenoeg alles van het leven van de toen nog tiener. Dat kwam omdat ze begin 2021 een relatie kreeg met YouTuber Gio Latooy. Die maakt namelijk elke dag een video over zijn leven en daar speelde zijn toenmalige vriendin natuurlijk een enorme rol in.

Jade Anna van Vliet poseert in lingerie, vriend Kenneth Taylor van Ajax reageert met één woord Kenneth Taylor is door Oranje-bondscoach Ronald Koeman niet meegenomen naar het EK voetbal 2024 in Duitsland. In 2022 was de Ajax-middenvelder wel geselecteerd voor het WK 2022. Deze zomer heeft Taylor dus wat meer tijd beschikbaar voor zijn partner, influencer Jade Anna van Vliet.

Aan het eind van 2022 besloot het koppel uit elkaar te gaan. Die YouTube-video op het kanaal van Latooy werd meer dan één miljoen keer bekeken. Daarna leken de twee nog even een succesvolle herstart te maken, maar bijna een jaar geleden werd er definitief een punt achter de relatie gezet. Ook die video tikte bijna de miljoen kijkers aan.

Op 19-jarige leeftijd was Van Vliet dus weer vrijgezel, maar niet voor heel lang. De influencer, die meer dan één miljoen volgers heeft op Instagram, maakte eind 2023 bekend een setje te zijn met Ajax-speler Taylor. Overigens deelt ze zelden iets over haar vriendje.

Jade Anna juicht in speciale kleding na Ajax-goal van vriend Kenneth Taylor: 'Filmde op precies het goede moment' Ajax kwam woensdagavond tegen Fortuna Sittard razendsnel op voorsprong en dat werd ook buiten de Johan Cruijff ArenA gevierd. De vriendin van doelpuntenmaker Kenneth Taylor, Jade Anna van Vliet, volgde de wedstrijd namelijk vanuit huis en kon daar al snel juichen.

Hoewel Van Vliet zeer actief is op Instagram, verschijnt er maar af en toe een foto van het koppel samen. Toen ze pas een paar maanden een relatie hadden, voelde de vriendin van Taylor zich genoodzaakt om te reageren op roddels over de relatie en moest ze ontkrachten dat de twee uit elkaar waren.

Influencer Jade Anna reageert op roddels over breuk met Kenneth Taylor Jade Anna van Vliet heeft gereageerd op de roddels over een eventuele breuk met Ajaxspeler Kenneth Taylor. Donderdagavond plaatste ze een reeks foto's op Instagram waaronder een selfie met de voetballer. Van een relatiebreuk en een burn-out blijkt geen sprake.

Overigens zijn de volgers van Jada Anna niet alleen maar hartstochtelijke fans van de schone twintiger. Geregeld staan er pesterige reacties onder haar berichten. Bijvoorbeeld als ze foto's deelt van haar tripjes in het buitenland. 'Hard gewerkt', valt er dan vaak door cynische volgers te lezen. Ze gaat zo nu en dan ook met Taylor eropuit. De twee deelden deze zomer nog foto's vanuit Los Angeles.

Van Vliet deelde dit jaar nog een sterke mening over haar haters. "Sommigen hebben niks beters te doen dan een foto bekijken, bedenken wat voor negatiefs ze erover kunnen zeggen en dat vervolgens ook doen", vindt ze. "Ik vraag me dan af: sluiten zij hun telefoon nou echt af met het idee: mijn dag is nu beter?"

Haters of niet: Van Vliet timmert op sociale media flink aan de weg en heeft ook een YouTube-kanaal met bijna 300.000 volgers. Daar deelt ze nagenoeg elke week een video, zo ging er in augustus nog eentje over de zenuwslopende ontknoping van de penaltyserie tussen Ajax en Panathinaikos waarin haar vriend ook een belangrijke rol had. Wat dat betreft gaat het Taylor privé en sportief voor de wind.

Jade Anna was zondag 2 februari aanwezig in de Johan Cruijff Arena en zag haar vriend in de slotminuten de winnende maken in De Klassieker: 2-1 tegen Feyenoord. Dat moet thuis een feestje opleveren, want dat is dé droom voor een kind van de club.

