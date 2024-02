Johan Derksen loopt blessure op voor nieuwe week Vandaag Inside: 'Met mond is niks aan de hand'

Johan Derksen heeft voor de nieuwe week met Vandaag Inside een blessure opgelopen. Dat vertelde de analist voor de uitzending van maandag. Derksen gleed uit tijdens een wandeling met de hond en hield daar wat last aan over.

"Het leven is niet altijd makkelijk. Ik ben inderdaad uitgegleden", vertelt een gehavende Derksen in Vandaag Inside. "Het zit in mijn achillespezen of mijn enkelbanden. Ik heb met een schoenlepel die schoen eromheen gepropt. In de tuin kijk je eerst naar de buren of ze niks zien. Niet dat die mensen rollend van het lachen voor het raam zitten. Met mijn mond is gelukkig niks aan de hand hoor, scherp als een mes."