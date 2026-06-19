De heren van Vandaag Inside hebben een zwaar schema dit WK voetbal. Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee zullen veelvuldig in actie te zien zijn. Volgende week donderdag wacht een speciale uitzending. Het zorgt voor dollartekens in de ogen van Derksen: "Dan betaalt De Mol dubbel."

Vandaag Inside is tijdens het WK voetbal twee keer per avond te zien. De eerste keer om 20.00 uur en de laatste aflevering volgt om 23.00 uur. "Dit zijn toch ook geen tijden", merkt scheidsrechter Bas Nijhuis op. De arbiter moest donderdag om 05.00 uur al op vanwege andere verplichtingen, dus voor hem was het een lange zit.

Dubbele diensten voor Vandaag Inside

Dat wordt het ook voor de heren van Vandaag Inside als Oranje zijn laatste groepswedstrijd speelt tegen Tunesië. Dat duel wordt om 01.00 uur gespeeld van donderdag 25 juni op vrijdag 26 juni. Dat betekent dat het populaire drietal ook een uur langer door moet. "Wel gewoon dubbel salaris, hè. Want zo is (John, red.) de Mol wel", doet Derksen uit de doeken.

Het kan voor het trio helemaal extreem worden in de knock-outfase. Als Oranje eerste wordt in de poule, dan volgt in de laatste 32 een duel om 03.00 uur. "Dan moeten we midden in de nacht beginnen", rekent Wilfred Genee uit. "Dat maakt met helemaal niks uit", is de vlugge reactie van Derksen. "Jij gaat gewoon door", lacht de presentator.

Een gelukje voor Vandaag Inside is dat ze op vrijdag niet op televisie zijn. Dan neemt Hélène Hendriks het met De Oranjezomer over. Zij zendt uit van vrijdagen tot en met zondagen. VI is dan van maandag tot en met donderdag te zien. Op 19 juli, de dag van de WK-finale, is het programma van Derksen, Genee en Van der Gijp te zien. Bij die uitzending is Hendriks te gast.

Vraagtekens over toekomst

Onlangs was de 77-jarige Derksen met het programma voor twee weken op Curaçao. Daar ging het ook over zijn toekomst bij Vandaag Inside, Derksen is immers niet meer de jongste. "Kijk, op mijn leeftijd kun je nooit vooruitkijken. We hebben nog een jaarcontract en ik weet niet hoe ik na een jaar ervoor sta."

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