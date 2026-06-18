Vanuit de studio van Vandaag Inside wordt regelmatig kritiek geleverd op het Nederlands elftal. Maar Oranje krijgt op het WK voetbal steun van een bijzondere gast, die net teruggekeerd is van een blessure. Johan Derksen is vol lof over Orgel Joke.

Als Nederland de groepsfase doorkomt, zal er in de knock-outfase een groot feest losbarsten. Daar gaat artiest Orgel Joke voor zorgen. Zij kreeg een uitnodiging om voorafgaand aan en in de rust van het duel in de ronde van 32 op te treden, maar een blessure gooide bijna roet in het eten.

Hersteld van blessure

Gelukkig is ze inmiddels hersteld en kan ze bij goede resultaten van Oranje in Groep F afreizen naar Mexico of de Verenigde Staten. Bij Vandaag Inside zijn ze blij met het goede nieuws en bellen ze met Joke.

Bij een val liep Joke verwondingen op aan haar elleboog, hand en oor. Inmiddels is het verband eraf en zijn de hechtingen eruit, vertelt ze. "Morgen ga ik weer wat liedjes proberen te spelen. En wat ook belangrijk is: ik heb mijn paspoort binnengekregen."

Het is de allereerste verre reis die Orgel Joke gaat maken. Ze wilde nooit langer dan zes uur vliegen, maar op aanraden van haar zoon maakt ze voor het WK een uitzondering. 'Weet je wel hoe bijzonder dit is?', zei hij tegen zijn moeder.

Fans bij Vandaag Inside

"Toen dacht ik: het is ook bizar", vervolgt Joke. "Want er zijn veel betere spelers, veel betere zangers en artiest dan ik." Daar grijpt Derksen, die normaal gesproken geen fan is van feestmuziek, in. "Niet zo bescheiden. U speelt de pannen van het dak", zegt hij.

"Ik vind dat Orgel Joke hier ook best een avond kan komen spelen", vervolgt de oud-voetballer. "Want we zijn allemaal een beetje fan." "Nou dat vind ik lief, dankjewel", reageert de artieste.

Nederlands elftal

Oranje speelt in de groepsfase nog tegen Zweden en Tunesië. De eerste wedstrijd tegen Japan eindigde in 2-2. Als Nederland doorgaat naar de knock-outfase spelen ze afhankelijk van het resultaat op 29 of 30 juni in Houston, Boston of Monterrey.

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