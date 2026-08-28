Kelly Piquet, de vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen, heeft op Instagram een emotioneel bericht geplaatst over haar oudste dochter. Ze stond stil bij haar verjaardag, die dit jaar veel bij haar losmaakt. "Ik kies ervoor om te focussen op wat echt belangrijk is."

Penelope werd vorige maand zeven jaar oud. Piquet kreeg haar eerste dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat. Met Verstappen heeft ze ook een dochter: Lily (1).

De verjaardag van P viel haar zwaarder dan verwacht. "Het hoort alleen maar leuk te zijn, maar deze zorgde voor een moeilijke maand. Een die me eraan herinnerde dat kinderen rust, stabiliteit en emotionele veiligheid verdienen."

'Ik kan alleen kiezen wat voor moeder ik ben'

"Het moederschap heeft me geleerd dat ik niet kan controleren hoe anderen zich gedragen of communiceren. Ik kan alleen kiezen wat voor moeder ik ben: kalm blijven als ik wil schreeuwen en de frustratie op me nemen, zodat zij dat niet hoeft", vervolgt ze. "Haar eraan herinneren dat volwassen beslissingen nooit haar verantwoordelijkheid zijn."

"Kinderen hebben meer in de gaten dan wij ons realiseren. Ze weten wie luistert, wie er voor ze zijn en waar ze zich veilig voelen", aldus de Braziliaanse. "Uiteindelijk zeggen daden meer dan woorden."

Mooie woorden

Daarom nam Piquet een besluit. "Ik kies er voor om te focussen op wat belangrijk is: zeven prachtige jaren met deze bijzondere meid en het privilege om haar moeder te zijn", zijn de mooie woorden van de 37-jarige. "Mijn P, ik zal altijd luisteren, er voor je zijn, je zachtheid beschermen en je eraan herinneren dat je gevoelens ertoe doen."

Ze sluit af met een gelukswens voor haar dochter. "Moge je zevende levensjaar je vrede, vrijheid en ongecompliceerd geluk brengen, die elke kleine meid verdient."