Terwijl de wereld in de ban is van het WK voetbal, geniet Max Verstappen van een rustweekend in de Formule 1. Dat betekent dat de Nederlandse coureur tijd heeft voor familiemomenten. Hij stond dit weekend dan ook stil bij 'de favoriete dag' van zijn vriendin Kelly Piquet.

Vorig weekend werd Verstappen vierde tijdens de Grand Prix in Barcelona. Het nieuwe Formule 1-seizoen staat vooral in het teken van veel nieuwe regelgeving en auto's. De elektrische batterijen zijn een hoofdpijndossier voor Verstappen, die dit seizoen met een voorlopige zevende plek in het klassement nog niet erg aan te pas komt. Eerder noemde hij de nieuwe regelgeving 'anti-racen en F1-onwaardig'.

Dit weekend hoefde de Nederlandse coureur zich in elk geval even niet druk te maken over de Formule 1. Verstappen was tijdens zijn vrije weekend toeschouwer bij een hele andere tak van sport. Piquet - Verstappens vriendin - deelde in haar verhaal op Instagram foto's waarop dochter Penelope (de bonusdochter van Verstappen) een balletuitvoering deed.

'Favoriete dag'

In een bosrijke omgeving is dochter Penelope samen met vier andere meiden in witte balletjurken en balletschoenen te zien, terwijl zij met een uitvoering in de buitenlucht bezig lijken te zijn. 'Favoriete dag van het jaar', schrijft Piquet erbij, gevolgd door een aantal emoji's. De emoji van iemand met betraande ogen verraadt dat Piquet het ongetwijfeld ontroerde haar dochter in actie te zien.

Op een foto die Piquet later deelde, poseert zij samen met haar dochter en een vrolijke Verstappen. De Nederlander heeft een goede band met zijn bonusdochter Penelope, die Piquet kreeg in een eerdere relatie. Vorig jaar werden Verstappen en Piquet ouders van dochter Lily. 'We zijn zo trots op je, mijn P', schrijft Piquet daarbij.

Grand Prix in Oostenrijk

Volgend weekend staat er weer een race op het programma. Dan wordt de Grand Prix van Oostenrijk verreden op de Red Bull Ring.

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