Max Verstappen was de afgelopen weken druk bezig met GP's op het Europese vasteland. Kelly Piquet nam eerder deze maand een kijkje bij zijn rampzalig verlopen race in Monaco. De afgelopen dagen besloot de partner van Verstappen met een paar vriendinnen een vrolijk avontuur aan te gaan.

De geliefde van de viervoudig wereldkampioen vertoefde op Sardinië, een Italiaans eiland in de Middellandse Zee. Daar was ze niet alleen, maar met een aantal bekenden van haar. Zo staat ze op de foto met Natasha Oakley en Devin Brugman. Zij hebben miljoenen volgers en zijn vooral bekend van het merk Monday Swimwear, dat ze samen oprichtten.

Girls' trip voor Kelly Piquet

Zij en een aantal andere vrouwen zijn te zien op een Instagram-post van Piquet die ze maandag de wereld in slingerde. "Het kan niet beter dan een girls' trip", is het bijschrift. Op foto's zijn onder meer ijsjes, een groot zwembad en een boot te zien.

Aanwezig bij GP van Monaco

Anderhalve week geleden stond Piquet flink in de spotlights tijdens de GP van Monaco. Daar wemelde het van de wereldsterren tijdens het Formule 1-weekend. Zo was de wereldberoemde Kim Kardashian, die een relatie heeft met Lewis Hamilton, ook present. Ook grote namen als sporticoon Lindsey Vonn, Formule 1-boegbeeld Jackie Stewart en acteurs Terry Crews en Noah Schnapp waren er bij in het steenrijke dwergstaatje.

Verstappen kende een dramatische race, want hij kwam bij de start niet weg en moest zijn Red Bull na één rondje al de pitstraat in rijden. Daar kwam hij ook niet meer uit.

Veel tijd in Europa

Voorlopig lijkt ook Verstappen nog even in Europa te blijven. Na races in Monaco en Barcelona is het eind juni tijd voor de GP van Oostenrijk, waar doorgaans hordes Nederlandse fans bij aanwezig zijn. Daarna volgen races in Groot-Brittannië, België, Hongarije, Nederland, Italië, Spanje en Azerbeidzjan. Pas aan het einde van september verlaat de Formule 1-karavaan Europa.

Verstappen kent vooralsnog een teleurstellend seizoen in de Red Bull die niet het niveau heeft van bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari. De Nederlander staat daardoor slechts op een zevende plaats met 55 punten. Kimi Antonelli is de WK-leider met 156 punten. Daarna volgen Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri en dan pas Verstappen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover