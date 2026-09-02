Mikky Kiemeney was afgelopen weekend nog in Nederland voor het WK hockey, maar is inmiddels weer terug in Barcelona. Daar woonde de vrouw van Frenkie de Jong een bijzonder optreden van een wereldberoemde artiest bij.

Afgelopen weekend was Kiemeney nog te zien bij het WK hockey in Nederland. De influencer hockeyde vroeger zelf op hoog niveau en daarom was ze erbij in Amstelveen. Kiemeney was aanwezig tijdens de finaledag en ging op de foto met Elke Boers. Zij is de vrouw van de aanvoerder van de Nederlandse hockeymannen, Thierry Brinkman. De hockeyer vroeg haar kort na de Olympische Spelen van 2024, toen hij olympisch goud won, ten huwelijk.

Bergamo

Na haar bezoek aan het WK hockey in Nederland keerde Kiemeney terug naar Barcelona. Daar had ze de afgelopen weken nauwelijks tijd om stil te zitten. Zo bracht ze eerder al een bezoek aan Bergamo, waar ze Marten de Roon, een ploeggenoot van haar echtgenoot Frenkie de Jong bij Oranje, opzocht

Ook genoten De Jong en Kiemeney nog van een korte vakantie met hun kinderen Miles en Mason. Ondanks dat het voetbalseizoen al begonnen is, was daar nog ruimte voor. De Jong herstelt nog altijd van de knieblessure die hij tijdens het WK voetbal opliep en hoeft daardoor voorlopig nog niet in actie te komen voor FC Barcelona.

Bijzonder optreden

Tussen alle drukte door was het in Barcelona tijd voor een ontspannen avond. Op haar Instagram Story is te zien dat Kiemeney aanwezig was bij het concert van de Canadese superster The Weeknd in de Catalaanse stad. Ze blijkt een groot fan, want bij meerdere beelden die ze van het concert plaatst, zet de influencer hartjes.

Het gezin is inmiddels weer terug in Barcelona. Terwijl Kiemeney geniet van wat vrije tijd, werkt De Jong in Barcelona verder aan zijn herstel Het is nog niet bekend wanneer hij zijn rentree maakt, maar de komende wedstrijden van FC Barcelona komen nog te vroeg.