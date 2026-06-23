Het is een bijzondere periode geweest voor Hetty van de Wouw. De Nederlandse baanwielrenster maakte naam door in 2024 olympisch zilver te winnen op de keirin. De afgelopen tijd was ook speciaal voor Van de Wouw, maar dan in een heel ander opzicht.

Op de Zomerspelen van 2024 maakte Hetty Raketty eindelijk haar bijnaam waar. Met de zilveren medaille op het onderdeel keirin liet ze zich zien aan de buitenwereld. Dat terwijl ze de jaren daarvoor kampte met pijn en verdriet. Haar ouders scheidden en ze kreeg de boodschap dat ze moest afvallen.

"Maar dat liep uit de hand. Ik werd ook alleen maar slechter op de fiets. Toen heb ik weer aan moeten komen, de knop om moeten zetten", vertelde een openhartige Van de Wouw na haar wereldprestatie op de Spelen. Het duurde lang voordat ze over haar eetstoornis was. "Mentaal heb ik er heel lang last van gehad", bekende de baanwielrenster in Parijs.

Een jaar later in het Chileense Santiago schreef ze geschiedenis door op drie verschillende onderdelen wereldkampioen te worden: op de teampsrint, individuele sprint en 1 kilometer tijdrit.

Bijzondere tijd in Nederland

2026 staat vooralsnog in het teken van wereldbekers en de prestigieuze Japanse keirincompetitie. Die ging gepaard met strenge regels, examens, een verbod op mobiele telefoons en het was niet toegestaan om te juichen. Onlangs keerde Van de Wouw voor even terug in Nederland. Van haar avonturen deelde ze beelden op Instagram.

"Mijn zus is getrouwd", was de belangrijkste boodschap die de baanwielrenster met haar fans deelde. Ook kreeg ze een kookworkshop cadeau van twee vriendinnen, bezocht ze een sponsor en zong ze mee met Harry Styles, die een concertreeks had in de Johan Cruijff ArenA. Dus concludeerde Van de Wouw: "Mijn maand thuis heel goed doorgebracht."

Inmiddels is Van de Wouw weer terug in Japan om verdere successen te boeken. "Ik kijk er erg naar uit", verzekerde ze.

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