Meervoudig wereldkampioene in het baanwielrennen Hetty van de Wouw (27) reed eerder in mei nog een World Cup in Azië en is inmiddels voor een welverdiende vakantietrip teruggekeerd in Europa. Het bevalt de Brabantse toprenster prima wat ze tijdens haar reis tegenkomt.

Vorig jaar beleefde Van de Wouw de grootste successen in haar loopbaan. In oktober was ze bij de WK baanwielrennen goed voor liefst drie titels. Na wereldtitels op de teamsprint en de sprint was Hetty Raketty ook de beste op de kilometer tijdrit. In de finale reed Van de Wouw haar eigen wereldrecord uit de boeken.

De WK op de wielerpiste van Santiago beleeft ze in een roes. "Het is niet te geloven, drie wereldtitels. Ik wist wel dat ik goed was, maar had geen idee hoe de concurrentie zou zijn", zei ze toen. In 2026 is het doel uiteraard om zoveel mogelijk van die titels te behouden. In oktober is er weer een WK.

Ierland

Via Instagram is makkelijk te volgen in welke delen van de wereld de kampioene uithangt. Eerder in mei postte ze nog foto's uit Hongkong en Maleisië, waar ze voor wedstrijden heen was gevlogen. Momenteel is ze in Ierland, niet om sportieve redenen, maar om het land te ontdekken. Dat doet ze vol enthousiasme. Zo was ze bijvoorbeeld in Dublin, waar ze zowel historische gebouwen als moderne architectuur bewonderde.

In een van haar posts focust Van de Wouw zich vooral op het natuurschoon dat het land te bieden heeft. Groene heuvels, meertjes, imposante kliffen, schaapjes in de wei: dat alles leidt tot een idyllisch plaatje van het rurale deel van Ierland. Bewonderend schrijft ze: "Ierland, jij bent zo knap!"

Gewicht

Eerder in haar carrière had ze een moeizame omgang met voedsel. Ze was en werd ervan overtuigd dat ze zo mager mogelijk moest zijn en at daardoor niet juist. "Het heeft heel lang geduurd voor ik weer genoeg spiermassa had. En mentaal, ja, dat ging over jaren. Omdat ik gewoon niet goed genoeg voor mezelf zorgde. Terwijl ik dacht dat ik dat wel deed", zei ze daar later over tegenover Trouw.

