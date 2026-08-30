Voormalig tennisster Richèl Hogenkamp en haar partner Julia Robijn hebben een kindje gekregen. Dat maakt het stel bekend via sociale media. De kleine telg kwam op 27 augustus ter wereld en heeft de naam Daav gekregen.

Daav werd iets eerder geboren dan verwacht. Een half jaar geleden maakte het stel eveneens via sociale media bekend in verwachting te zijn. "Een klein beetje van jou en een klein beetje van mij", schreef het koppel bij een foto van een rompertje en beelden van de echo, gevolgd door de tekst: "september 2026." De kleine Daav meldde zich echter al voor het einde van augustus.

Hogenkamp werd zelf in Doetinchem geboren en was in 2017 de nummer 94 op de mondiale wereldranglijst tennis. Ze won in haar loopbaan 16 ITF-toernooien. De laatste eindzege was in 2021 in Johannesburg. In 2016 baarde ze opzien door met Nederland in de FED Cup de Russische Svetlana Koeznetsova te verslaan. In 2017 klopte ze in Parijs op Roland Garros in de eerste ronde Jelena Janković, de voormalige nummer 1 van de wereldranglijst.

Functie bij De Graafschap

In 2022 ging Hogenkamp aan de slag als teammanager bij De Graafschap. Ze was daarmee één van de eerste vrouwen in Nederland die een dergelijke functie in het Nederlands profvoetbal bekleedde. Halverwege dit jaar moest ze echter - hoewel ze over een doorlopend contract beschikte - om onbekende redenen vertrekken bij de Eerste Divisionist. "We doen geen mededelingen over interne personeelsaangelegenheden", liet algemeen directeur Marco Bogers zich uit over haar vertrek in gesprek met De Gelderlander.

Baby

Hogenkamp ging ruim een jaar geleden op één knie voor Robijn. Sindsdien zijn de twee verloofd. Een half jaar geleden maakten de twee bekend in verwachting te zijn. Twee dagen na de geboorte van Daav deelde het kersverse gezin liefdevolle foto's van de kleine telg op sociale media. "En toen waren er drie", klinkt het onderschrift.