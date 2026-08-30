In de nacht van zaterdag op zondag werd Roger Federer opgenomen in de International Tennis Hall of Fame, een van de grootste eerbetuigingen binnen de sport. Dat leverde de nodige emotionele momenten op. Tijdens diezelfde ceremonie stal zijn vrouw Mirka de show.

Mirka, die zelf ook proftennisster was voordat ze zich richtte op haar gezin, opende haar toespraak met een knipoog naar haar rol als partner op de achtergrond. "Roger voelde zich altijd veel comfortabeler met een racket in zijn hand, en ik voelde me altijd veel comfortabeler buiten de schijnwerpers", vertelde ze. "Dus laten we kijken hoe dit gaat."

Ontmoeting in Sydney

Het stel ontmoette elkaar tijdens de Olympische Spelen van Sydney in 2000, toen Federer 18 was en Mirka 21. "Ja, ik was de oudere vrouw. Blijkbaar besloot Roger meteen dat leeftijd gewoon een getal was. Hij bleef me achtervolgen en gelukkig gaf hij niet op", grapte ze. Op dat moment had Federer nog geen enkele ATP-titel op zijn naam staan. "Terugkijkend was ik er blijkbaar bij voor alle 103 titels die volgden."

In de beginjaren hielp Mirka, dankzij haar eigen tennisachtergrond, Federer zelfs met inwarmen voor wedstrijden. Dat leverde een grappige anekdote op over de Amerikaan Andy Roddick, destijds een van Federers grootste rivalen, die na een verloren finale in Cincinnati vol ongeloof reageerde.

"Ik kan niet geloven dat ik heb verloren van een kerel wiens vriendin hem warm maakte." Mirka moest lachen bij de herinnering: "Hij zei dat echt, en ik weet het nog. We glimlachen nog altijd elke keer als we het erover hebben."

Familie op de eerste plaats

Mirka benadrukte in haar speech vooral hoezeer Federer zijn dierbaren altijd dicht bij zich wilde houden, iets wat ze zegt te bewonderen aan hem, niet alleen als tennisser maar ook als mens. Ondanks zijn legendarische status op de baan, was het volgens haar zijn rol als vader die haar het meest imponeerde. "Hij is de meest toegewijde vader die onze vier kinderen zich konden wensen."

Ze deelde ook een bijzonder moment uit hun relatie: toen bleek dat ze zwanger was van een tweeling, zei Mirka tegen Federer dat haar reisdagen er waarschijnlijk op zaten. "Zonder aarzeling zei hij: dan speel ik niet meer. Hij was niet dramatisch, hij meende het. Dat is wie Roger is. Zijn familie komt op de eerste plaats."