Keely Hodgkinson staat normaal gesproken volop in de spotlight óp de atletiekbaan. Maar de nieuwe rivale van topatlete Femke Broeders-Bol valt ook buiten haar sport op. In Engeland is men in de ban van een reeks nieuwe foto's van Hodgkinson. En daarop is ze bijzonder pikant gekleed.

Keely Hodgkinson is dit jaar bezig aan een ware hegemonie op 'haar' 800 meter. De Engelse topatlete wint nagenoeg elke race waar ze aan start. In februari verbrak ze nog het wereldrecord op die afstand bij een indoorrace met een tijd van 1 minuut en 54.87 seconden. Vervolgens snelde Hodgkinson ook naar goud op de WK Indoor in Polen. Maar ook buiten de sintelbaan weet ze maar wat goed hoe ze de media kan bespelen.

Uitrusten op vakantie

De 24-jarige Hodgkinson is momenteel aan het genieten van een welverdiende vakantie, na alle drukke weken die ze gehad heeft. Dat doet de Britse atlete met een aantal goede vrienden in het mooie, zonovergoten Zuid-Afrika. "Aangekomen: Alles gaat goed", schrijft Hodgkinson bij een reeks plaatjes van haar vakantiebestemming. Het is echter niet de prachtige natuur die de aandacht krijgt van haar volgers. Dat doet ze door iets heel anders.

Pikante outfit

De sprinter uit de regio Wigan zorgt namelijk voor veel positieve reacties door haar verschillende outfits. Die vinden een aantal van haar volgers nogal pikant. Wat opvalt is dat Hodgkinson er namelijk voor kiest om geen ondergoed te dragen onder haar witte shirt. Daardoor is het een en ander onder haar shirt behoorlijk goed in beeld. Veel van haar fans kunnen het plaatje in ieder geval waarderen.

"Wauw, prachtige foto's. Je bent een echte godin", laat één van haar volgers weten aan Hodgkinson. "De gidsen vechten om jullie rond te leiden", laat een andere fan weten. Het is in ieder geval goed om te zien dat de olympisch kampioene van Parijs even aan het bijtanken is, alvorens het outdoorseizoen gaat beginnen.

Bijzonder uitstapje

En waar haar nieuwe rivale Femke Broeders-Bol onlangs wisselde van de 400 meter naar de 800 meter, gaat ook Hodgkinson binnenkort een bijzonder uitstapje maakte. Zij maakte onlangs bekend bij de Diamond League-wedstrijd in Rome begin juni eenmalig een wedstrijd te lopen over 400 meter. De Nederlandse zal ze daar dan ook niet tegen komen. Drie dagen later zal ze bij de wedstrijd in Stockholm vermoedelijk wel de degens kruisen met Broeders-Bol.