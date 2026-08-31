Epke Zonderland heeft zijn zondag gebruikt om zich in te zetten voor een bijzonder initiatief. De voormalig olympisch kampioen turnen was daarbij niet de enige grote naam uit de Nederlandse sportwereld. Ook schaatsster Suzanne Schulting was van de partij. Zonderland deelde op Instagram enthousiast meerdere beelden van de bijzondere dag.

Op een van de foto's die Zonderland via zijn Instagram-story deelde, poseert hij samen met Schulting. Zonderland vertelde vervolgens in een video waar hij zich bevond. "We zijn hier op de Spieren voor Spieren Dag, waarbij heel veel kinderen aanwezig zijn, die in aanraking komen met sporten of laten zien hoe goed ze het kunnen. Dus het is echt een fantastische dag", vertelde de voormalig topturner.

Voor kinderen met een spierziekte

De Spieren voor Spieren Dag vond zondag 30 augustus plaats in het Friendship Sports Centre in Amsterdam. De jaarlijkse dag is speciaal bedoeld voor kinderen met een spierziekte en hun familie. Dit jaar konden de aanwezigen kennismaken met meer dan negentien verschillende aangepaste sporten en clinics. Ook waren er creatieve activiteiten en konden de kinderen topsporters ontmoeten. Het uitgangspunt was daarbij simpel: iedereen moest op zijn of haar eigen manier mee kunnen doen.

Voor de editie van 2026 was het thema 'Alles op z'n kop'. De organisatie wil kinderen met een spierziekte tijdens de dag vooral laten kijken naar wat er allemaal wél mogelijk is. Even niet langs de kant staan, maar zelf sporten, nieuwe dingen proberen en plezier maken.

Bijzonder initiatief vanuit de sport

Dat grote Nederlandse sportnamen als Zonderland en Schulting zich voor het initiatief inzetten, past goed bij de achtergrond van Spieren voor Spieren. De stichting werd in 1998 opgericht door spelers van het Nederlands voetbalelftal. Topsporters wilden hun gezonde spieren inzetten om kinderen met een spierziekte te helpen. Inmiddels wordt de organisatie gesteund door tal van (oud-)topsporters.

De missie van de stichting is om spierziekten bij kinderen te verslaan. Spieren voor Spieren zamelt onder meer geld in voor onderzoek, snellere diagnoses en betere behandelingen. De stichting werkt daarbij samen met drie gespecialiseerde kinderspiercentra in het UMC Utrecht, LUMC en Radboudumc. Daarnaast probeert de organisatie ervoor te zorgen dat kinderen met een spierziekte verantwoord kunnen sporten en bewegen.