Ze zaten samen op het podium, speelden eigen nummers voor volle zalen en droomden ooit van het hoofdpodium met een band. Inmiddels koos de één voor olympisch goud op het ijs, de ander haalde het goud in de turnhal. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn Ian Steen en Epke Zonderland ook nog familie van elkaar, zo blijkt in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Muziek of olympisch goud? Het is een vraag die aan tafel wordt gesteld, half als grap, half serieus. Voor topschaatscoach Ian Steen van Team Staan - CTS Group is het antwoord duidelijk: "Olympisch goud, sowieso." Dat terwijl Steen jarenlang in bandjes speelde en altijd met zichtbaar plezier op het podium stond."Ik ben ook drummer en heb veel muziek gemaakt. En dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan."

De ambitie om successen te boeken was er ook echt. “Het was zeker de droom om het hoofdpodium te halen. Doorbreken met een band met eigen muziek.” Maar dat idee veranderde door de jaren heen en de focus verschoof naar het ijs. “Het is nu echt de droom om het hoogst haalbare te halen met het schaatsen.”

Turnkampioen Epke Zonderland

Ook aan tafel zit Epke Zonderland, die de teamarts is van het schaatsteam. Olympisch kampioen turnen, maar ook muzikant, hoewel dat een minder bekend feitje over hem is. Zonderland en Steen speelden samen in een band en stonden op opvallende plekken. Op de vraag welk optreden het mooist was, hoeft de olympisch kampioen van 2012 niet lang na te denken. “Het Friese Sportgala, want daar hebben we een eigen nummer gespeeld.”

Dat maakte indruk. "De setting was natuurlijk hartstikke mooi, in de Trinitaskerk in Heerenveen. Dat werd gewoon professioneel neergezet." Vooral het eigen werk bleef hangen. "Ik vond het inderdaad wel lachen dat we dan zo’n eigen nummer een keer speelden."

Ook Steen kijkt daar met plezier op terug. "Ja, dat was een mooi optreden." De band bestond niet uit toevallige muzikanten. “Sjoerd de Vries is ook oud-schaatser. En Ronald Bakker heeft ook altijd geschaatst. Die speelt ook in die band.” Het draaide om meer dan muziek alleen. “Sowieso is het altijd heel gezellig om met elkaar op te treden en dat optreden was ook echt fantastisch inderdaad. Het was met veel publiek en twee eigen nummers denk ik zelfs.”

Familieband

Er waren meer momenten. De opening van het nieuwe Thialf, een optreden op popfestival Glemmer. Zonderland: “Dat was inderdaad een andere setting, maar wel inderdaad een hele toffe. Met ook nog familie van mij. Mijn vader heeft nog mee gespeeld, met mijn beide broers.”

Ook tussen Steen en Zonderland is er inmiddels een familieband. “Hoe zit dat? Nou, ik denk dat we dan terug moeten gaan naar 2010”, vertelt Zonderland. “Toen ging ik met ene Bram Smallenbroek (één van de presentatoren van Schaats Inside, red.) Heerenveen in. En daar kwam ik Linda Steen tegen. En Linda is de zus van Ian.” Het ging snel. “Ja, meteen. Liefde op het eerste gezicht.” Het resultaat: “En uiteindelijk zijn we getrouwd. En zo ben ik de zwager geworden van Ian.”

OKT

Voor Steen en Zonderland breken een aantal spannende dagen aan. Hun schaatsers gaan proberen om zich bij het OKT in Heerenveen te plaatsen voor de Olympische Winterspelen. Met Anna Boersma en Isabel Grevelt lijkt het team in ieder geval twee kanshebbers te hebben, want zij rijden dit seizoen vooralsnog erg sterk.

In de meest recente aflevering van Sportnieuws.nl Schaats Inside zijn schaatscoach Ian Steen en olympisch turnkampioen Epke Zonderland te gast. De twee zijn allebei actief bij het nieuwe Team Staan - CTS Group. Ze vertellen openlijk over hun ambities, hun onderlinge band en gaan in op pittige stellingen en dilemma's.