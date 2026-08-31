Olympisch kampioene Lindsey Vonn is maanden na haar zware val op de Winterspelen nog altijd niet uitbehandeld. Terwijl haar gebroken been voorspoedig herstelt, wacht de Amerikaanse nog steeds op een operatie aan haar afgescheurde kruisband. Zelf hoopt ze nu eindelijk duidelijkheid te krijgen.

Vonn kwam slechts een week voor de start van de Olympische Winterspelen ten val tijdens een wereldbekerwedstrijd in Zwitserland. Daar scheurde ze haar kruisband af, maar ondanks die blessure zwoer ze deel te nemen aan de Spelen in Italië en stond ze op 8 februari toch aan de start van de afdaling.

Daar ging het gruwelijk mis. Na slechts 13 seconden kwam ze lelijk ten val en werd ze per helikopter naar een lokaal ziekenhuis gebracht. Daar werd bekend dat ze een complexe scheenbreuk had opgelopen, waarvoor meerdere operaties nodig waren om een amputatie te voorkomen.

Voorspoedig herstel

Inmiddels verloopt het herstel van haar complexe scheenbreuk voorspoedig. Zo zat de olympisch kampioene onlangs weer op de racefiets en deelt ze regelmatig updates vanuit de sportschool. Toch blijft één blessure haar bezighouden: de afgescheurde kruisband, waar het allemaal mee begon, is nog altijd niet hersteld. Het is dan ook nog maar de vraag wanneer Vonn weer volledig fit is.

"Ik hoop dat ik die operatie in november kan ondergaan, maar het zal ergens in de winter zijn. Dan duurt het negen maanden voordat ik volledig hersteld ben, dus ik kan niet echt verder kijken", zei ze tegen het Engelse medium TNT Sports tijdens een bezoek aan de US Open.

Met pensioen?

Vonn heeft de deur naar een terugkeer in het alpineskiën nog niet definitief gesloten, maar haar herstel sluit een rentree deze winter sowieso uit. Volgens de huidige planning zal de 41-jarige voormalig topskiester pas volgende zomer of herfst volledig hersteld zijn.

Met pensioen? Daar durft Vonn nog niks over te zeggen. Voorlopig staat voor de skiër dan ook maar één ding centraal: volledig herstellen. "Ik zou met pensioen kunnen gaan. Misschien race ik nooit meer en dat zou helemaal prima zijn. Maar emotioneel gezien ben ik op dit moment niet in staat om die beslissing te nemen", legt de drievoudig olympisch medaillewinnaar uit.