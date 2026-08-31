Tennisicoon Novak Djokovic werd zondagnacht (Nederlandse tijd) op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 24-voudig Grand Slam-winnaar hoopte zijn 25ste titel te veroveren, maar die droom eindigde in tranen. De nederlaag leidt niet alleen tot steunbetuigingen, maar ook tot harde kritiek.

Door de teleurstellende, en vooral pijnlijke, uitschakeling in de eerste ronde van de US Open tegen Mariano Navone krijgt Novak Djokovic niet alleen steun, maar ook felle kritiek. Het resultaat betekende Djokovics vroegste uitschakeling op een Grand Slam in twintig jaar: sinds de Australian Open van 2006 was hij nooit meer in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het Britse dagblad Express is glashelder over de tegenvallende prestaties van de recordhouder wat betreft Grand Slam-titels. Volgens de krant onderstreept het verlies, dat werd veroorzaakt door fysieke problemen, de voortdurende achteruitgang van de Serviër. "'Hij is helaas geen schim meer van zijn vroegere zelf nu hij zijn veertigste verjaardag nadert'", aldus het dagblad.

Fysieke problemen

Djokovic kampte tijdens de wedstrijd met ernstige fysieke problemen. De Serviër moest meerdere keren overgeven in een handdoekenbak, kreeg last van hevige krampen en zocht medische hulp voor zijn rug en schouder. Na zijn nederlaag tegen Navone gaf hij aan dat er sprake was van een serieus probleem. Voor Express is dat aanleiding om zich af te vragen of hij niet beter kan stoppen.

"Djokovics lichaam laat hem duidelijk in de steek en is niet langer in staat om de zware eisen van tennis op het hoogste niveau aan te kunnen. Hij neemt nu al maatregelen om zich te sparen voor de Grand Slams door de meeste kleinere toernooien over te slaan, maar zelfs dat is nog niet genoeg gebleken", luidt een analyse op de site van het dagblad.

Hardnekkige geur

Volgens de krant is het onwaarschijnlijk dat Djokovic ooit nog zijn topvorm haalt, omdat hij er niet jonger op wordt. "Waarom zou je het onvermijdelijke uitstellen?", vraagt het medium zich af. Daarbij waarschuwt de krant voor een scenario zoals bij de Williams-zussen. "Het zou zonde zijn als hij in de voetsporen van de Williams-zussen zou treden, die nog steeds als een hardnekkige geur rondhangen."

Voor het dagblad is de conclusie duidelijk. "De grootste tennisser aller tijden staat nu echter voor een belangrijke beslissing. Gelooft hij er diep van binnen echt in dat hij nog een Grand Slam-titel kan winnen? Zo niet, dan is het tijd om zijn racket aan de wilgen te hangen en als een held met pensioen te gaan, in plaats van als een zwakke imitatie ervan."