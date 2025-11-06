Alisha Lehmann en haar vriend Douglas Luiz vormden samen jarenlang het bekendste stel in de voetbalwereld, maar de relatie tussen de 'meest sexy voetbalster ter wereld' en haar vriend strandde eerder dit jaar. In de Premier League is er echter al snel weer een nieuw sterrenkoppel ontstaan en een oud-Feyenoorder maakt daar deel van uit.

Feyenoord verkocht de Argentijnse verdediger Marcos Senesi (28) in de zomer van 2022 voor zo'n vijftien miljoen euro aan Bournemouth en daar is hij al enkele jaren een vaste waarde. De fans van The Cherries hebben hem dan ook al lang in hun hart gesloten en Senesi is op zijn beurt ook zijn hart verloren aan de Engelse Premier League-club.

Senesi papte vorig jaar zomer aan met Kelci-Rose Bowers, die onder contract staat bij het vrouwenteam van Bournemouth. Zij was enkele maanden eerder op huurbasis overgekomen van Portsmouth en dat beviel dusdanig goed dat de club besloot om haar definitief over te nemen. De aankondiging van haar komst ging direct viral en leverde binnen enkele dagen meer dan 21 miljoen views op. Wie weet had Senesi ook een rol in haar transfer, want de vonk sloeg niet snel na haar komst naar de club over tussen de twee.

Naast haar talent als voetbalster bouwt de 21-jarige Bowers ook aan een succesvolle modellencarrière. De speelster tekende in 2024 een contract met modellenbureau FORTE en geniet regelmatig van luxueuze reizen. Die deelt ze maar al te graag op haar sociale media en dat levert haar inmiddels al bijna 160.000 volgers op. Ze zit ook regelmatig op de tribune van de mannenploeg om haar vriend, die drie jaar bij Feyenoord speelde, aan te moedigen.

'Powercouple'

Dat de twee voor dezelfde club voetballen leidt ertoe dat ze in Engeland inmiddels worden bestempeld als het nieuwe 'powercouple' van de Premier League. Daar zal de manier waarop Bowers haar sociale media gebruikt ongetwijfeld ook een rol in spelen. "Ze zijn nu uitgegroeid tot het meest glamoureuze liefdeskoppel in het voetbal", schrijft The Daily Mail bijvoorbeeld.

In Engeland raakten ze vorig jaar het bekendste sterrenkoppel kwijt toen Lehmann, die bekendstaat als de 'meest sexy voetbalster ter wereld' en Luiz allebei vertrokken bij Aston Villa. Samen maakten ze de overstap naar Juventus, maar in Turijn hield hun relatie uiteindelijk geen stand. Ze gingen afgelopen maand uit elkaar. Senesi en Bowers lijken die leegte nu in te vullen.

Veel overeenkomsten

Senesi en Bowers hebben op het voetbalveld in ieder geval genoeg gemeen, want niet alleen staan ze beiden onder contract bij Bournemouth, maar ook spelen ze allebei als centrale verdediger. Om de overeenkomsten helemaal compleet te maken, zijn ze beiden bezig aan een geweldig jaar. Senesi staat met het herenteam op een knappe vijfde plaats, terwijl de vrouwen na negen duels nog ongeslagen zijn en bovenaan staan. Wel moet daarbij worden aangetekend dat het team van Bowers op het derde niveau speelt.

