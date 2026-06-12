Wim Kieft is al jarenlang een vertrouwd gezicht op de Nederlandse televisie. De voormalig topspits wordt vaak uitgenodigd om analyses te doen. Maar tijdens het WK voelde Kieft zich genoodzaakt om voor honderdduizenden kijkers thuis excuses te maken.

Kieft was vrijdagavond bij de NOS te zien als analist tijdens de wedstrijd Canada - Bosnië. Samen met oud-topvoetballers Stan Valckx en Arthur Numan verzorgde hij de analyse. Nadat de anderen aan het woord waren geweest, kreeg ook Kieft het woord. De Europees kampioen van 1988 maakte daarbij gelijk zijn excuses.

Dagdromende Wim Kieft

"Soms denk je misschien: hij is een beetje afgeleid. Maar ik zie daar de hele tijd beelden van Nederland tegen Argentinië uit 1978", begint Kieft tegenover presentator Gert van ’t Hof. In de hoek van de studio stonden meerdere televisies aan met oude beelden van Oranje. "Ik weet dat we die verloren hebben", vervolgt de oud-topvoetballer, waarna hij wordt onderbroken.

"Dat was wel beter, hè", merkt Van 't Hof op. "Nou, het geeft wel aan - wij zijn in Nederland altijd heel kritisch - dat de nationale ploeg sinds 1970 minimaal de kwartfinale haalt en soms zelfs de halve finale of finale bereikt. Dat laat zien dat wij meetellen", aldus Kieft. Vervolgens legt hij uit waarom hij afdwaalde. "Ik bedoel, Bosnië - Canada... dan kun je je voorstellen dat ik af en toe ben afgeleid."

Stapje teruggedaan

Voorheen was Kieft vaak te horen rond absolute topwedstrijden. Inmiddels merkt de 63-jarige dat hij wat is gezakt in de rangorde. "Vroeger deed ik Brazilië-Argentinië en Nederland-Engeland. Ik heb een paar stapjes terug gedaan, maar ik probeer wanhopig aan het werk te blijven", lachte Kieft eerder deze week in zijn eigen podcast.

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