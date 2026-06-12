Canada-verdediger Derek Cornelius trok tijdens het duel met Bosnië en Herzegovina niet alleen de aandacht met een gele kaart, maar ook dankzij een opvallend achtergrondverhaal. Oud-topvoetballer Stan Valckx vertelde daar in de rust van de wedstrijd tussen Canada en Bosnië en Herzegovina meer over.

Bij de NOS kwam analist Stan Valckx tijdens de rust met een bijzonder verzoek. Hij wilde per se beelden zien van de terechte gele kaart van Cornelius. De oud-voetballer van onder meer PSV en Sporting Lissabon had namelijk een bijzonder feitje over de Canadese international. "Er zit een mooie voorgeschiedenis aan", legt Valckx uit.

Geboren in Ajax

De voormalig directeur van PSV vertelt namelijk dat Cornelius een bijzondere band met Nederland heeft. "Hij heeft namelijk Nederlandse roots, maar is geboren in Canada", beweert Valckx. "Alleen is hij geboren in Ontario, in het stadje Ajax. Waarom ik dit weet? Ik heb een beetje mijn huiswerk gedaan", zegt hij lachend. Saillant detail: enkele jaren geleden werd Cornelius in verband gebracht met Feyenoord én Ajax.

De opmerking van Valckx zorgde vermoedelijk voor wat verwarring bij kijkers, omdat de naam Ajax al snel doet denken aan de Amsterdamse topclub. Bij Cornelius verwijst het echter simpelweg naar de Canadese plaats waar hij werd geboren. De verdediger viel tijdens de wedstrijd vooral op door een vroege gele kaart, nadat hij stevig doorging op een tegenstander.

Canada - Bosnië

De ploeg van Cornelius hoopte in eigen land op een vliegende start, maar kreeg al vrij vroeg in de wedstrijd een tegentreffer om de oren. De Canadese doelman schatte een hoekschop verkeerd in, waarna Jovo Lukic de openingstreffer kon binnen knikken. Daardoor moest Cornelius met zijn team op jacht naar de gelijkmaker, die viel uiteindelijk in de 78e minuut door een treffer van ex-Feyenoorder Cyle Larin.

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