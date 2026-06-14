Sam van Royen heeft een bekende moeder en hád een bekende vriendin. Nu hij zelf flink aan de weg timmert als presentator, komt zijn liefdesleven opnieuw in de schijnwerpers te staan.

De 29-jarige Van Royen is tegenwoordig bekend als presentator van Ziggo Sport en 'Het Oranje Café'. Tijdens het WK voetbal is hij met grote regelmaat op tv te zien en dit weekend is er een groot interview met hem te lezen in Vrij.

Suzanne Schulting

Voordat Sam van Royen doorbrak als presentator had hij een kleine drie jaar lang een relatie met Suzanne Schulting. De drievoudig olympisch kampioene shorttrack en hij gingen eind 2024 uit elkaar en een maand later lieten Schulting en ploeggenoot Joep Wennemars weten smoorverliefd op elkaar te zijn.

Het deed in die tijd flink wat stof opwaaien en op de vraag waar het misging tussen Schulting en Van Royen heeft hij een duidelijk antwoord: "Daar ga ik niks over zeggen. We hebben afgesproken daar niets publiek over naar buiten te brengen, en daar houd ik me aan."

i Sam van Royen in 2022 met Suzanne Schulting.

'Vrouwenstop'

In zijn podcast Tijgerbalsem vertelde Van Royen onlangs dat hij een vrouwenstop had, maar dat ontkent hij nu in het interview. "Dat is een soort grap. Ik kan zeggen dat ik niet in een vrouwenstop zit", zo verklaard hij mysterieus. Of hij toe is aan een nieuwe liefde? "Ha, my lips are sealed."

Suzanne Schulting over relatiebreuk

"Schaatsen is niet het belangrijkste in mijn leven, schaatsen ís mijn leven", vertelde Schulting begin vorig jaar toen haar gevraagd werd naar het einde van haar relatie met Van Royen. "Toen ik Sam tegenkwam, zat ik in de fase dat ik een normaal leven wilde leiden. En hij leidde zo’n leven. Maar naarmate ik weer dichter bij de topsportversie van mezelf kwam, had ik daar minder behoefte aan. Ik denk dat dat de reden is geweest waarom het op een gegeven moment niet meer werkte tussen ons. Onze levens gingen uit elkaar lopen."

Heleen van Royen

Sam van Royen heeft niet alleen een bekende ex-vriendin, ook de naam van zijn moeder doet bij veel mensen wel een belletje rinkelen. Heleen van Royen werd beroemd als uitgesproken schrijfster en heeft zich door de jaren heen nogal eens op pikante wijze aan de wereld getoond. Daar vindt haar zoon naar eigen zeggen 'van alles van'.

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