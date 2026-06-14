Sam van Royen, bekend als presentator van Ziggo Sport en 'Het Oranje Café', heeft in een interview openhartig gesproken over zijn band met zijn bekende moeder Heleen van Royen.

Heleen van Royen is een van Nederland bekendste schrijfsters. Haar boeken gaan vaak over pikante onderwerpen. Daarnaast is de 61-jarige Van Royen ook actief op platform F2F, waarop ze 18+ content maakt.

'Misschien dat er ergens diep vanbinnen trauma’s zitten'

Voor Sam van Royen is het voortaan dagelijkse kost dat hij geconfronteerd wordt met het opvallende beroep van zijn moeder. "Laat ik het zo zeggen: ik ben geen abonnee. Ik vind er van alles van, maar dat is tussen mij en haar", zo onthult hij in magazine Vrij. "Toen ik negen was, stond zij in de Playboy. Ik ben eraan gewend om mijn moeder naakt op het internet te zien."

Ook naasten van Van Royen zagen dus zijn moeder naakt op het internet. Dat kan de presentator echter niets boeien. "Misschien dat er ergens diep vanbinnen trauma’s zitten, maar die heb ik nog niet bij mezelf ontdekt. In de computerklas op school gingen ze mijn moeder googelen", lacht hij. "Ach, ik moet niks zeggen, want ik had zelf altijd een grote bek."

'Schijt hebben aan de rest, dat heb ik van hem geleerd'

Toen Van Royen vijftien was ging zijn moeder uit elkaar met zijn vader Ton van Royen. Ook daar vertelt de presentator openhartig over. "Ik was vooral blij dat er een einde kwam aan een pittige periode. Vooral in de laatste jaren was de koek echt op. Gelukkig kunnen ze nu weer goed met elkaar omgaan."

Ton was vroeger ook presentator. Sam ziet in zijn vader dan ook echt een inspiratiebron. "Toen ik jong was, kreeg ik wel wat fragmenten mee die ik wel geinig vond. Maar rond mijn 24e ben ik alles goed gaan terugkijken en dacht ik: ‘jeetje, hij is wel goed’. Hij was onderscheidend en brutaal. Schijt hebben aan de rest, dat heb ik van hem geleerd. Er stond iemand, een karakter."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover