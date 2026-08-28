Peter Bosz houdt zich normaal gesproken vooral bezig met voetbal, maar van zijn club kreeg hij dit keer een heel andere opdracht voorgeschoteld.

De PSV-trainer werd op een stoel gezet en moest vijf verschillende soorten vanille-ijs proeven en beoordelen. Geen vervelende klus voor Bosz, die al jaren bekendstaat als groot liefhebber van de smaak.

Nog voordat hij aan zijn eerste hap begint, is duidelijk dat Bosz er zin in heeft. "Het water loopt me al in de mond", zegt hij terwijl de verschillende bakjes voor hem klaarstaan. De ijsjes komen van verschillende ijssalons uit Eindhoven, maar ook bekende merken als Hertog en Jumbo doen mee aan de test.

Favoriet

Voor Bosz is vanille-ijs bepaald geen onbekend terrein. De PSV-trainer heeft al vaker verteld dat het een van zijn favoriete lekkernijen is. Tijdens de proeverij laat hij zelfs zien hoe hij zijn ijs het liefst eet. "Wat ik zelf vroeger altijd deed, of eigenlijk nog steeds: erin stampen", vertelt hij terwijl hij met zijn lepel stevig in het ijs drukt. Daarmee maakt hij het ijs wat zachter voordat hij ervan begint te eten.

Bosz smult erop los in de video, en vindt alle vijf de verschillende soorten heerlijk. Uiteindelijk komt er toch ook een winnaar uit de bus: het vanille-ijs van ijssalon Intelligentia weet de trainer het meest te overtuigen.

Liefde voor vanille-ijs

Dat juist Bosz wordt gevraagd voor zo’n smaaktest, is geen toeval. Zijn voorliefde voor vanille-ijs is al jaren bekend. Tijdens eerdere interviews en luchtige momenten vertelde hij meerdere keren hoe gek hij erop is.

Zo kwam zijn favoriete dessert eerder ter sprake tijdens een kinderpersconferentie. Bosz kreeg daar onder meer de keuze tussen een kroket en een frikandel. Hij koos voor een broodje kroket en liet vervolgens weten dat dat, samen met vanille-ijs, tot zijn favoriete eten behoort. "Samen met vanille-ijs vind ik dat het lekkerste", zei hij destijds.

Ook rond zijn verjaardag dook zijn liefde voor de simpele ijssmaak weer op. Toen hij iets mocht kiezen voor het menu bij de club, viel zijn keuze opnieuw op vanille-ijs. Dat enthousiasme gaat bovendien al veel verder terug dan zijn periode bij PSV.

Al tijdens zijn periode als trainer van Ajax liet Bosz al weten hoe gek hij is op vanille-ijs. In een Q&A met zijn nichtje, die bekend is als YouTuber, kwam zijn favoriete eten ter sprake. Bosz hoefde daar niet lang over na te denken: vooral goed vanille-ijs en vanille-softijs vallen bij hem erg in de smaak.