Zijn tijd als hoofdtrainer bij Feyenoord zit erop, maar dat betekent niet dat het rustig blijft rond het clubicoon. Robin van Persie liet zich dit weekend zien op een plek waar niemand hem had verwacht, ver weg van De Kuip en ver weg van de voetbalwereld.

De oud-spits van Arsenal en Manchester United liet zich zien bij een boksgala in The O2 Arena, waar hij voorafgaand aan het hoofdgevecht nog even de tijd nam om handen te schudden en op de foto te gaan. Vanuit wat op de catacomben van de arena leek, liep hij vervolgens door richting de zaal zelf, op weg naar zijn plek voor het gevecht.

Spektakel in Londen

De boksavond die Van Persie bijwoonde, leverde meteen een enorme verrassing op. Filip Hrgović versloeg torenhoge favoriet Moses Itauma via TKO in de negende ronde en pakte daarmee de IBF-wereldtitel zwaargewicht. Itauma leek de wedstrijd lange tijd in handen te hebben, maar was in de negende ronde helemaal leeg en kon zich niet meer verweren.

In Londen werd ook de rematch aangekondigd tussen Daniel Dubois en Fabio Wardley, die elkaar op 17 oktober opnieuw treffen in The O2. Dubois, die in mei in een bloedstollend gevecht de WBO-titel van Wardley overnam, liet er alvast geen gras over groeien: "Ik ga weer een dominante overwinning neerzetten en een geweldige prestatie leveren." Wardley, die voor het eerst in zijn carrière verloor, keek juist uit naar de revanche in wat hij zijn "tweede huis" noemde.

Weg bij Feyenoord

Na het afgelopen seizoen werd Van Persie door de clubleiding aan de kant gezet als hoofdtrainer van Feyenoord. De nieuwe directie, met Dévy Rigaux en Robert Eenhoorn, koos voor een nieuwe technische staf en zette in op Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff. Onder dat duo pakte Feyenoord inmiddels zeven punten uit drie competitiewedstrijden.

Voor Van Persie zelf betekende het vertrek bij Feyenoord het einde van zijn tweede periode als hoofdtrainer, na eerder ook al op eigen benen te hebben gestaan bij SC Heerenveen. Voorlopig geniet hij even van zijn rust en wacht hij af wat er op zijn pad komt.

Eredivisie

Feyenoord speelt zelf inmiddels alweer de vierde competitiewedstrijd van het seizoen. Vandaag wacht in De Kuip de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, een duel waarmee Van Bronckhorst en Hulshoff hun goede reeks kunnen voortzetten. Met een overwinning verkleinen de Rotterdammers het gat op koploper AZ tot twee punten.