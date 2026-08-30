Rotterdam is de stad van Robin en Bouchra van Persie. De voormalig Feyenoord-trainer en zijn vrouw kennen elkaar al sinds hun jongen jaren en trouwden in 2004. Dit is Bouchra van Persie, de vrouw die veertien jaar lang met haar man in het buitenland woonde.

Al vanaf het debuut van Van Persie bij Feyenoord in 2002 zijn de jeugdliefdes samen. Bouchra reisde dan ook overal mee naartoe waar de carrière van de ex-topvoetballer hem leidde: via Engeland (Arsenal en Manchester United) en Turkije (Fenerbahçe) weer terug in Nederland. Tussendoor volgde ze haar man ook naar allerlei eindtoernooien met Oranje. Daar zag ze haar man topscorer aller tijden worden met 50 goals.

Rotterdammers in hart en nieren

Bouchra en Robin zijn allebei van 1983 en komen uit Rotterdam. Het is dan ook niet gek dat ze elkaar in de havenstad leerden kennen. In 2004 stapten de twee op jonge leeftijd in het huwelijksbootje. In 2006 (Shaqueel) en 2009 (Dina) werden hun twee kinderen geboren.

Debuut en blessure Shaqueel

Shaqueel ging zijn vader achterna en voetbalt als spits bij Feyenoord. Hij maakte op 27 november 2025 zijn debuut bij Feyenoord 1 maar wordt vooral herinnerd door zijn wereldgoal tegen Sparta. Met een omhaal leek hij een punt te redden, maar de stadsgenoot won het duel met 4-3 in De Kuip. Niet veel later sloeg het noodlot toe voor Shauqeel. In de laatste Europa league-wedstrijd van Feyenoord tegen Real Betis raakte hij lelijk geblesseerd aan zijn knie. Het kostte hem de rest van het siezoen.

Eerste ontmoeting

“Ik had al over Bouch gehoord van een gezamenlijke vriend", vertelde Van Persie eerder in Helden Magazine over de ontmoeting tussen de twee. "Hij zat destijds bij haar in de klas zat. Hij zei tegen mij: ‘Zij is echt helemaal jouw type.’ En het volgende dat hij zei was: ‘Maar vergeet het verder maar, want Bouchra is helemaal out of your league.’"

Daar dacht Van Persie echter anders over en hij zocht al snel contact, door haar gewoon op straat aan te spreken. Wat hij zo leuk vindt aan haar? “Heel veel vind ik leuk aan Bouch. Ik vind haar sowieso heel erg knap. Ze is echt, puur, eerlijk, superbehulpzaam en een fantastische moeder. Alles wat ik in een vrouw zoek, heeft zij. Ik kan met haar lachen en huilen.”

'Verliefd gevoel'

Ook Bouchra was in het verhaal in Helden Magazine openhartig: “Dat verliefde gevoel komt met fases terug. Als jij iets liefs doet, dan is dat er meteen weer. Of als ik hem met onze kinderen Shaqueel en Dina om zie gaan; zo mooi. Daar kan niets tegenop.”

Er blijkt ook weleens onenigheid te zijn, al blijft die zeer beperkt, zo vertellen ze. Zo vindt zij hem 'slordig' en noemt hij haar juist 'heel erg van de structuur'.

Storm in relatie

De relatie tussen de twee jeugdliefdes moest onderweg overigens ook een flinke storm doorstaan. Een jaar nadat ze trouwden zat Robin van Persie enkele weken in de cel op verdenking van verkrachting. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd vanwege onvoldoende bewijs. Volgens justitie bekende Van Persie wel dat er seksueel contact is geweest met de vrouw, maar het Openbaar Ministerie meldde dat na uitgebreid onderzoek is gebleken dat dit niet onder dwang is gebeurd. Van Persie is dan ook nooit vervolgd voor verkrachting.

'Hechte familie met een hechte band'

'De Van Persies' zijn meer dan voetbal, ze zijn een hechte familie met een hechte band die naar voren wil komen en zich wil uitdrukken door de hele wereld', zo luidt het motto dat op de site van hun opgerichte kledingmerk By VP staat.

Voor dat merk doet Bouchra veel werk. Het idee ontstond nadat Robin met de bekende schoenmaker Floris van Bommel eenmalig drie stijlen schoenen uitbracht in 2021. Dat smaakte zo naar meer, dat het gezin besloot meer met mode te doen. Inmiddels focussen ze zich meer op de kleding voor één van hun favoriete sporten: padel.

Winkelen met de dames

Zelf is de familie ook niet vies van het shoppen. Robin deelde in april 2026 dat hij met zijn vrouw en dochter naar Londen was geweest, daar kon een trip naar Harrods niet uitblijven. "Daar kan je écht verdwijnen. Winkelen in Harrods is echt een wedstrijd op zich. Al helemaal met de dames, dan ben je de tassendrager", grapte hij.

Vertrek bij Feyenoord

Na afloop van het teleurstellende seizoen 2025/2026 werd Van Persie door de nieuwe directie van Feyenoord aan de kant gezet. Sindsdien verblijft hij in de luwte. Zoon Shaqueel maakt ondertussen weer minuten in het eerste van Feyenoord, dat nu onder leiding staat van Giovanni van Bronckhorst.