Ex-topschaatser Erben Wennemars is bezig met een groot project: de verbouwing van zijn nieuwe huis. Samen met zijn vrouw Renate verhuisde hij naar Zwolle. De keuzes van de 50-jarige roepen soms wel wat vragen op.

Het stel, dat al jaren getrouwd is en twee kinderen heeft, Joep en Niels, is recent verhuisd van Dalfsen naar Zwolle. Aan het nieuwe huis moest nog een hoop gebeuren en dat doet de oud-schaatser het liefst allemaal zelf. Zijn vrouw Renate kijkt vooral toe en legt zijn werkzaamheden vast op beeld.

Wennemars had donderdag een nieuw idee. Daarvoor wilde hij een oude keuken hergebruiken. "Erben jongen, wat ben je aan het doen", zegt Renate terwijl ze hem filmt. "Ik had nog een oude keuken en die ga ik nu hergebruiken", legt de ex-olympiër uit.

Circulair of zuinig?

"Circulair", noemt hij het project vervolgens. Maar bij zijn vrouw roept het eerder wat anders op. "Maar andere mensen noemen het eigenlijk gewoon zuinig", zegt Renate. "Nee, maar dit is gewoon een hele goede keuken", zegt Erben stellig.

Hij vraagt vervolgens zijn volgers op Instagram om hun mening. "Wat vind jij? Circulair of gewoon zuinig?", schrijft hij bij de video. De reacties zijn vooral positief. Zowel over het hergebruik als het eindresultaat. "Ik noem het slim en creatief", reageert iemand. Het schaatsicoon plaatste ook een poll in zijn Instagram Story. Daar krijgt hij eveneens bijval. Maar liefst 88 procent van de stemmers noemt zijn actie 'circulair'.

Hartoperatie

Wennemars kreeg eerder enkele maanden geleden de schrik van zijn leven. Hij werd namelijk getroffen door een herseninfarct. Hij was er gelukkig op tijd bij en werd goed geholpen in het ziekenhuis, waardoor hij er geen blijvende schade aan overgehouden heeft. Uit onderzoek bleek wel dat er een gaatje in zijn hart zat. Daaran werd de 50-jarige geopereerd. Inmiddels heeft hij alweer zijn eerste marathon gelopen sinds het voorval en lijkt hij weer helemaal de oude.