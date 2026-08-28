Renate Wennemars worstelt met de band die ze met haar eigen ouders heeft. De vrouw van schaatsicoon Erben Wennemars én moeder van topschaatser Joep en influencer Niels schrok na een opmerking daarover. "Ik zie niet hoe het écht met ze gaat."

De ouders van Renate (54) zijn tegen of in de tachtig jaar oud, maar zien doen ze elkaar nauwelijks. 'Ze wonen twee uur rijden bij ons vandaan en we zien elkaar niet wekelijks. Zelfs niet maandelijks. Het gevolg is dat ze heel makkelijk de schijn kunnen ophouden als ze zouden willen. Ik zie niet hoe het écht met ze gaat. Dat kun je niet voelen over de telefoon, zelfs niet met een facetimegesprek', schrijft ze in haar wekelijkse column voor De Stentor.

'Dat vind ik lief, maar ook sneu'

Ze voelt dat ze zich steeds meer zorgen maakt om haar ouders. En dat was en is lang andersom geweest. 'Nog steeds voel ik dat mijn moeder zich soms zorgen om me maakt. Probeert ze me goed in de ogen te kijken om te zien hoe het met me gaat. Of ik niet ten onder ga in het testosterongeweld van ons gezin bijvoorbeeld. En dat vind ik lief, maar ook sneu. Ik gun het haar om niet op haar bijna-80ste nog bezorgd te zijn over haar dochter.'

'Die rekensom benam me de adem'

De verantwoordelijkheid die Renate Wennemars nu voelt voor haar ouders en de zorg voor hen, neemt inmiddels steeds grotere vormen aan. 'De afgelopen jaren hebben we vaak geprobeerd om mijn ouders onze kant op te halen, maar ze vonden de stap te groot. Laatst zei iemand: reken eens uit hoe vaak je je ouders nog gaat zien in je leven. Die rekensom benam me de adem even.'

De ouders van Renate zijn dus de schoonouders van Erben en de opa en oma van Joep en Niels Wennemars.