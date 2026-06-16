Ex-topschaatsster Irene Schouten heeft goed nieuws gedeeld over haar zoon Dirk. Hij lijdt aan een zeldzame aandoening, waardoor zijn ontwikkeling anders verloopt dan bij andere kinderen. Toch gaat hij, letterlijk en figuurlijk, stapjes vooruit.

De éénjarige zoon van Schouten heeft een zeldzame genetische mutatie. Er zijn maar elf gevallen op de hele wereld bekend en er is geen behandeling voor. Dirk ontwikkelt zich niet zoals gezonde kinderen en de artsen kunnen niet voorspellen hoe zijn ontwikkeling zal zijn.

Maar er is in ieder geval steeds meer vooruitgang. De voormalig olympisch kampioene deelde dinsdag een mooie mijlpaal van haar zoon. Die is namelijk volop aan het leren om zichzelf voort te bewegen. "Wat eerst de vraag was of hij ooit zou gaan lopen, is deze bink nu zo hard aan het oefenen", schrijft Schouten bij de beelden in haar Instagram Story.

i Instagram Irene Schouten

Oefenen

Schouten vertelde eerder al in een interview met Linda Mini over de ontwikkeling van haar zoon. “Hij maakt de laatste tijd echt mooie vooruitgangen", zei het schaatsicoon. "Dirk zit op een speciale medische opvang, waar goed voor hem wordt gezorgd en met hem wordt geoefend.”

Schouten merkte al dat haar zoon zich al wat beter kan focussen en minder last heeft van van nystagmus (wiebelogen, red.). "Ook fysiek wordt hij sterker en hij kan nu zijn hoofd rechtop houden. We zijn hard aan het oefenen om zijn romp sterker te maken, zodat hij straks kan zitten.” Dirk is in ieder geval een vrolijk kind. “Het is een blij jochie en hij lacht veel.”

De 33-jarige stopte in 2024 met schaatsen. Na de geboorte van Dirk wilde ze de sport weer oppakken. Ze keerde terug in het marathonpeloton en wilde zelfs een eigen ploeg oprichten. Maar door de intensieve zorg die haar zoon nodig heeft, stopte ze met dat project. Inmiddels heeft ze een nieuwe passie gevonden: reformer pilates. De afgelopen jaren heeft ze meerdere studio's geopend waar les wordt gegeven in die sport.

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