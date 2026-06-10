Schaatskampioene Irene Schouten heeft een emotionele update gedeeld over de gezondheid van haar moeder. De voormalig topschaatsster laat weten dat het met de gezondheid van haar moeder de laatste tijd minder goed gaat. En dat is soms best wel lastig.

Voor Irene Schouten staat haar leven tegenwoordig vooral in het teken van pilates, bij haar eigen onderneming RFRMR. Ook gaat het gelukkig weer wat beter met haar zoontje Dirk (1), die een zeldzame genetische mutatie heeft. Met haar moeder Jolanda gaat het echter minder goed. Dat vertelt een zeer openhartige Schouten op haar Instagram.

Gezondheid moeder

De moeder van Schouten kreeg ongeveer negen jaar geleden te kampen met een vervelende hersenbloeding. Daar vertelde ze eerder al eens over dat ze dat lastig vond, maar wel blij was dat ze haar kleinzoon nog kon zien. Inmiddels gaat de gezondheid van haar moeder niet meer echt vooruit en dat doet de West-Friezin behoorlijk pijn.

Als een volger aan Schouten vraagt hoe het met haar moeder gaat, reageert de meervoudig olympisch kampioene daar zeer openhartig op. "Met mijn moeder gaat het zo-zo", vertelt de ex-schaatsster, bij een lieve foto met haar moeder in de bloemenvelden. "De jaren na haar hersenbloeding zagen we dat ze echt vooruit ging."

'Zwaar om te zien'

"Helaas is dit niet meer zo", vervolgt Schouten, die het daar best wel moeilijk mee heeft. "En dat is best zwaar om je moeder zo te zien. De rest houden we privé." Doordat haar moeder al geruime tijd in een rolstoel zit, is het soms lastig voor haar om de vrouw te herkennen die haar opvoedde. Maar de liefde tussen Schouten en haar moeder is onvoorwaardelijk.

Ondanks dat ze inmiddels al een tijdje topsporter af is, blijft Schouten in elk geval nog volop bezig. Met haar onderneming, haar gezin en af en toe nog een sportief uitje zoals de Hyrox. Daarnaast probeert ze om zo veel mogelijk tijd door te brengen met haar moeder.

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