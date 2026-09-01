Sylvie Meis is al decennialang een bekende vrouw in binnen- en buitenland. De 48-jarige ging al flink wat avonturen aan. Ze werd gevraagd om daar eens een keer op terug te blikken. Dat deed Meis en één emotioneel moment sprong uit die lange lijst.

Meis maakte vooral naam als presentatrice en was natuurlijk ook bekend vanwege haar huwelijk met toenmalig topvoetballer Rafael van der Vaart. "Ik heb een hoop gedaan guys", zegt ze dan ook in een lange video op Instagram. "Een hoop gekke dromen en herinneringen", zo vindt ze. Meis maakte onder meer stappen bij Fox Kids en speelde in enkele films en videoclips. In 2003 werd ze presentatrice bij muziekzender MTV, onder meer als VJ (video jockey). "Ik denk dat veel mensen die kijken geen idee hebben wat dat is."

Enkele jaren later was Meis een wereldster. Ze kreeg een hoop prestigieuze klussen en daar springen er een aantal uit. "Ooit presenteerde ik live op Eurosport de uitreiking voor FIFA Player of the Year. Dat was toen voor mij een van de grootste dingen die ik kon doen." Maar er is meer. "Let's Dance zeven jaar lang presenteren. Dat was een groot deel van mijn carrière."

Sylvie Meis als covermodel

Maar ook buiten de televisiecamera's was ze gewild. Zo stond ze ooit op de cover van Vogue Nederland. "In 2013. Dat was gigantisch. Ik was waarschijnlijk de eerste vrouw op de cover die geen supermodel was. Dat was een big deal en ik ben daar zo dankbaar voor." Maar er was nog een shoot die misschien nog wel meer indruk maakte.

"Als we het dan toch over covers hebben, dan is de cover van GQ Spain heel emotioneel voor me", vertelt Meis. Dat heeft een heftige reden, want Meis was in die periode ernstig ziek. In 2009 kreeg ze borstkanker. "Ik zat aan het einde van mijn chemotherapie. Ik droeg nog steeds een pruik. Laten we eerlijk zijn: als vrouw die niet in haar meest zekere fase van haar leven zat, was dit echt iets groots." In 2010 werd ze 'schoon' verklaard

Meis kende nog een paar andere zakelijke hoogtepunten. Twee jaar lang presenteerde de Semper Opera Ball in Dresden. Ook is ze trots op haar werk voor een casino in Duitsland en de merken die ze op de markt heeft gebracht. Daarnaast is ze ook al jarenlang presentatrice van het programma Love Island VIP in Duitsland. Later dit jaar is ze nog te zien in de nieuwe serie Friesenjunkies.

Breuk tussen Sylvie Meis en Rafael van der Vaart

Meis en Van der Vaart waren van 2005 tot en met 2013 getrouwd. Samen kregen ze een zoon: Damián. Van der Vaart leerde na de breuk Estavana Polman kennen. Samen kregen zij een dochtertje: Jesslynn. Vorige maand maakte Polman bekend opnieuw in verwachting te zijn. Enkele dagen geleden werd duidelijk dat het een zoontje wordt.