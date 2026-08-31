Een tijdperk is ten einde bij de NOS. Arno Vermeulen heeft zijn laatste werkdag achter de rug. De 66-jarige journalist kondigde eerder al aan dat hij met vervroegd pensioen zou gaan. In de NOS Voetbalpodcast stond zijn afscheid centraal en kreeg hij mooie woorden van vaste analist Rafael van der Vaart. "Hij heeft me altijd vertrouwen gegeven", zegt Van der Vaart.

Vermeulen was jarenlang een vertrouwd gezicht en geluid bij de NOS. Hij verzorgde het commentaar bij wedstrijden op eindtoernooien en in de Eredivisie en presenteerde sinds 2018 de NOS Voetbalpodcast. Bij zijn allerlaatste podcast sprak hij zich uit over zijn werkzaamheden bij de publieke omroep. "Ik vond commentaar geven tot op de dag van vandaag spannend", erkent Vermeulen.

"Ik was altijd blij als het allemaal goed was gegaan en ik de spelers bij de juiste naam had genoemd. Zelfs na al die jaren had ik nog een opluchtingsgevoel als het allemaal klaar was. Ik vond het spannender dan verslaggeven of duiden. Commentaar geven vind ik van alles wat we bij de NOS doen het lastigst. Je moet er in een split second op zitten. Het is echt rete moeilijk om het goed te doen", gaat hij verder.

Van der Vaart lovend over Vermeulen

Van der Vaart nam vervolgens uitgebreid de tijd om zijn collega in het zonnetje te zetten. De oud-international roemde vooral de persoonlijkheid van Vermeulen en de manier waarop hij zich onderscheidde. "Arno heeft natuurlijk een karaktertrek. Mensen zeggen: wat moet je ermee. Maar hij is veel leuker dan hij doet voorkomen. Ik was altijd heel blij als Arno er zat, want hij is tegendraads en doet het anders dan anderen. Ik heb er echt van genoten."

Daar bleef het niet bij. Van der Vaart vertelde dat Vermeulen volgens hem een belangrijke rol speelde voor zijn eigen rol binnen de NOS. "Als hij bij Studio Voetbal zat, dan wist ik dat er wat gebeurde. Arno is een warme persoonlijkheid, al zou je dat niet zeggen. Ik vind van wel. Hij heeft me altijd vertrouwen gegeven. Arno is toch een beetje de baas. Als je er dan altijd mag zitten... Daar ben ik hem dankbaar voor."

Plannen voor het pensioen

Voor Vermeulen begint nu een nieuwe fase. Lang stilzitten is hij niet van plan, want de eerste reis staat al gepland. "Ik ga volgende week een week naar Berlijn met mijn vrouw. Heerlijk ontspannen, dat is heel belangrijk. Ik hou van stedentrips, musea, lekker eten en theater. Daar heb ik heel veel zin in", besloot Vermeulen, waarmee zijn laatste podcast tot een einde werd gebracht.