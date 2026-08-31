Tennisicoon Rafael Nadal (40) viert succes in andere sport

Wie dacht dat Rafael Nadal na zijn tenniscarrière rustig achterover zou leunen, komt bedrogen uit. De Spaanse tennislegende is tegenwoordig regelmatig op de golfbaan te vinden en schreef zondag opnieuw een fraaie titel op zijn naam.

Dat Nadal goed kon tennissen, en misschien wel een van de grootste spelers aller tijden is, was alom bekend. Daar blijft het niet bij: de tennisicoon kan ook nog eens een aardig balletje slaan op de golfbaan. Nadal is een zogenoemde 'scratch golfer', een golfer met een handicap van 0 of beter. Wat betekent dat hij op amateurniveau tot de absolute top behoort en mee zou kunnen doen aan professionele tours.

De 22-voudig Grand Slam-winnaar deed regelmatig mee aan open golfkampioenschappen waar verschillende professionals en topamateurs aan deelnemen. In 2025 ging hij zelfs viraal nadat hij een hole-in-one sloeg. Tot op de dag van vandaag steken er nog altijd geruchten de kop op dat de voormalig toptennisser een professionele golfcarrière tegemoet zou kunnen gaan.

A Hole-in-One doesn’t happen every day! ☺️🏌🏼‍♂️ pic.twitter.com/RY8X7QIto1 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 10, 2025

Nadal wil daar zelf maar weinig van weten. Hoewel hij graag naar golf kijkt en de sport fantastisch vindt, heeft hij vaker aangegeven dat hij aanbiedingen voor professionele toernooien voorlopig afslaat. Via zijn eigen foundation zet hij zich wel in voor liefdadigheidstoernooien en verschijnt hij geregeld bij golfevenementen.

Clubkampioenschappen

Op een van zijn vaste banen op Mallorca werden zondag de clubkampioenschappen van Son Servera Golf Club gehouden. Hoewel Nadal geen officieel lid is van de club, werd hij voor het tweede jaar op rij clubkampioen. Tijdens het kampioenschap ter ere van het 59-jarig bestaan van de club prolongeerde Nadal zijn titel, waarmee hij opnieuw liet zien over een hoog niveau te beschikken.

"En zu komt het laatste toernooi van ons 59-jarig bestaan tot een eind. Met Rafa die voor het tweede jaar op rij kampioen wordt. Twee titels in een jaar, gefeliciteerd kampioen!", schreef de club trots op Instagram.