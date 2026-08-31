Novak Djokovic aast al drie jaar op zijn 25ste Grand Slam, maar ook dit jaar gaat het er niet van komen. De deelname van de 39-jarige Serviër aan de US Open liep uit op een drama, zo zagen ook hockey-iconen én groot sportliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As.

"Novak Djokovic ligt eruit", begint Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke week opneemt met oud-ploeggenote Van As. "Ongelofelijk joh. Die kon zijn 25e Grand Slam winnen, waar we eigenlijk al zo lang op wachten. Elk toernooi vragen we ons af om het hem gaat lukken, maar ook dit keer is het dus niet gebeurd. Hij ligt er in de eerste ronde uit."

Djokovic stond in New York tegenover Mariano Navone, een 25-jarige Argentijn. "Hij kwam nog 2-1 voor in sets", vat Hoog samen. "Maar verloor en het leek gewoon alsof hij fysiek totaal niet fit was. Hij moest ook overgeven, was misselijk. Hij zat er gewoon totaal niet lekker in en die partij duurde ruim vier uur."

Hoog komt dan met een opmerkelijk feitje: "Het was voor Djokovic zijn eerste nederlaag in de eerste ronde van een Grand Slam sinds 2006.” Van As kan haar oren niet geloven en reageert vol ongeloof: “Oh my god... Twintig jaar geleden was dat dus…”

"Hij was aan het einde van de wedstrijd, in de laatste game, aan het huilen", aldus Hoog. "Het publiek ging achter hem staan, juichen. Hij stond gewoon huilend op die baan. Hij was op en misschien hij had ook wel een soort van besef dat dit de laatste keer was. Dat weten we natuurlijk niet precies, maar misschien schoot wel door zijn hoofd dat hij die 25ste niet gaat halen? Dit was wel echt het toernooi waar het kon, want Jannik Sinner doet niet mee.”

'Super zielig'

"Hij verloor van Navone, die natuurlijk wel een heel goede wedstrijd heeft gespeeld", geeft Hoog de nummer 49 van de ATP-ranking een compliment. "Maar goed, Djokovic was echt niet zichzelf, super zielig.” Van As kan het daar alleen maar mee eens zijn: “Zonde.”

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In de nieuwe aflevering van EN Door met Sportnieuws.nl nemen Ellen Hoog en Naomi van As de Nederlandse prestaties op het WK hockey door. Heel even wordt er aan een Belgisch complot gedacht. Verder aandacht voor Femke Broeders-Bol die de wereld maar blijft verbazen, het openhartige verhaal van schaatsicoon Jochem Uytdehaage en de opschudding die Wout Weghorst deze week wist te veroorzaken. Verder roept de wietlucht op de US Open onsmakelijke herinneringen op. Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder.