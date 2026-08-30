De fans bij de rugbywedstrijd tussen Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland kregen zaterdag vlak voor de aftrap de schrik van hun leven. Twee passagiersvliegtuigen vlogen heel laag over het volle stadion in Kaapstad. Op de beelden lijkt het even alsof de toestellen elkaar en het stadion maar net ontwijken.

De opvallende flyover maakte deel uit van de show voorafgaand aan de tweede Test tussen de Springboks en de All Blacks. Twee Embraer 190-toestellen van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij Airlink vlogen in formatie over het stadion. Daarbij gingen ze zo laag dat veel fans hun ogen niet konden geloven.

Volgens gegevens van Flightradar24 vloog het voorste toestel op minder dan vijftien meter boven het dak van het stadion. De vliegtuigen hadden op dat moment een snelheid van ongeveer 120 knopen, omgerekend zo'n 222 kilometer per uur. Ook werd tijdens de passage vuurwerk afgestoken, waardoor de beelden nog spectaculairder en volgens sommigen ook angstaanjagender werden.

Kritiek

Op X waren lang niet alle reacties enthousiast. Zo vroeg een gebruiker zich af of zo’n extreem lage vlucht überhaupt wel mocht, terwijl een ander vond dat de aanwezigen van geluk mochten spreken dat alles goed afliep. Ook werd de stunt ‘dom’ en te gevaarlijk genoemd. Critici wezen er vooral op dat er nauwelijks ruimte leek te zijn voor een fout: bij technische problemen of een botsing met een vogel had het volgens hen heel anders kunnen aflopen.

Airlink stelt daar tegenover dat de vlucht zorgvuldig was voorbereid. Volgens de luchtvaartmaatschappij hadden zowel de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteiten als de luchtverkeersleiding toestemming gegeven. De piloten zouden de manoeuvre bovendien vooraf hebben gepland en geoefend.

Na alle commotie kon de rugbywedstrijd gewoon doorgaan. Zuid-Afrika won het spectaculaire duel met 33-26 van Nieuw-Zeeland. Jesse Kriel, Damian de Allende en aanvoerder Siya Kolisi maakten tries voor de Springboks. Door de overwinning staat de serie nu gelijk. De beslissende derde Test wordt op 5 september gespeeld in Soweto.