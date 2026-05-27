Op Roland Garros vond woensdag wel een heel opmerkelijk incident plaats. Jakub Mensik speelde een monsterlijk lange wedstrijd tegen de Argentijn Mariano Navone. Na bijna vijf uur won de Tsjech, maar direct na de laatste bal gebeurde er iets wat tennisliefhebbers zelden zagen.

Mensik en Navone maakten er 4 uur en 41 minuten lang een spektakel van. Om en om wonnen ze sets waardoor een vijfde set de beslissing moest brengen. Die laatste set duurde bijna één uur en drie kwartier en dat kwam door een ellenlange tie-break. Daar hadden beide toptennissers het extreem zwaar.

Mensik kon zelfs amper meer lopen. Na al die uren tennis had hij last van kramp. Dat is vervelend, maar niet iets waar je voor behandeld mag worden. En dus moest de Tsjech op zijn laatste benen doortennissen. Dat lukte hem nog goed ook. Mensik won de tie-break met 13-11 en meteen daarna werd duidelijk hoe enorm diep hij daarvoor was gegaan.

Bron: HBO Max / Eurosport

Direct na zijn laatste geslagen bal stortte de Tsjech vermoeid ter aarde. Dat is nog niet zo ongewoon, maar wel wat er daarna gebeurde. Normaal gesproken geven tennissers elkaar een hand bij het net, maar daar slaagde Mensik simpelweg niet meer in. Geveld door de krampen kwam hij niet meer overeind. Navone besloot daarom om de oversteek te maken en de liggende tennisser daar een hand te geven.

Pech in derde ronde

De fysio kwam uiteindelijk de baan op om de winnaar van de marathonpartij te helpen. Het is voor Mensik te hopen dat hij vrijdag weer een beetje kan lopen. Dan staat het lastige duel met Alex de Minaur op het programma. De Australiër heeft in elk geval één groot voordeel. Waar Mensik urenlang moest vechten voor de derde ronde, hoefde De Minaur niet in actie te komen. Zijn Belgische tegenstander Alexander Blockx liet door een blessure verstek gaan en dus hoefde De Minaur in ronde twee niet te spelen.

