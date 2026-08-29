Jorrit Bergsma heeft vrijdagavond zijn schaatsen ingeruild voor een gezellig avondje uit met zijn gezin. De Nederlandse topschaatser bezocht samen met zijn vrouw Heather Bergsma-Richardson en hun kinderen de 79e editie van de Gondelvaart in Aldeboarn. Bergsma woont met zijn gezin in het Friese dorp en liet via Instagram zien dat ze zich uitstekend vermaakten tijdens het jaarlijkse evenement.

De Gondelvaart is een begrip in Aldeboarn en wordt al sinds 1945 georganiseerd. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste culturele evenementen op het water in Friesland en trekt jaarlijks meer dan 8000 bezoekers. Tijdens de gondelvaart varen grote versierde en verlichte objecten door rivier De Boarn. De verschillende buurten in het dorp werken maanden aan hun creaties, die tegenwoordig bijna complete drijvende theatervoorstellingen zijn.

Vrijdag vond de 79e editie plaats. Voorafgaand aan de gondelvaart was er vanaf 17.00 uur een markt met onder meer kraampjes, streekproducten en optredens. Om 21.00 uur, wanneer de duisternis begon in te vallen, ging de eigenlijke gondelvaart van start. De creaties varen daarbij ongeveer twee kilometer over De Boarn heen en terug.

Vertier

Op een van zijn Instagram-stories is te zien hoe de olympisch kampioen samen met zijn zoontje Brent plaatsneemt in een draaimolen. Vader en zoon vliegen samen in een bakje door de lucht, terwijl op de achtergrond andere attracties en bezoekers van de kermis te zien zijn. Bergsma voorzag de beelden toepasselijk van het nummer Free Bird.

Ook bij een van de kermiskramen vermaakte het gezin zich. Op een andere story zijn Brent en zijn zusje Barbara te zien terwijl ze zich wagen aan een schietspel. De twee kinderen staan allebei op een krukje om goed bij het spel te kunnen en proberen een prijs in de wacht te slepen. Boven de kraam hangt een enorme verzameling kleurrijke knuffels die gewonnen kunnen worden. Moeder Heather staat tussen haar kinderen in en kijkt toe.

Dat het gezin er een compleet avondje uit van maakte, blijkt ook uit de laatste. Daarop deelt Bergsma een bericht van zijn vrouw Heather. Het viertal dook samen een fotohokje in en liet een reeks vrolijke familiefoto's maken. Op de drie foto's trekken Bergsma, zijn vrouw en hun kinderen verschillende gekke gezichten. Heather deelde het resultaat vervolgens op Instagram, waarna haar man het ook op zijn eigen account plaatste.