Jutta Leerdam is zelf sinds vorig jaar verloofd met haar geliefde Jake Paul en dus is het wachten tot de twee in het huwelijksbootje gaan stappen. De topschaatsster kon dit weekend al wat inspiratie opdoen voor haar eigen bruiloft, want ze was aanwezig bij die van een familielid. Daar ging ze uit haar dak.

Leerdam kondigde eerder deze week al aan dat haar broer Kjeld zou gaan trouwen en de bruiloft vond uiteindelijk zaterdag plaats. De olympisch kampioene op de 1000 meter was de afgelopen maanden vooral te vinden aan de andere kant van de wereld bij haar verloofde, maar onlangs keerde ze terug naar Europa. Daar had ze tenslotte een heel bijzonder feestje te vieren.

Daarvan deelt Leerdam, evenals haar zussen Merel en Beaudine, een aantal bijzondere beelden. De schaatsster deelt onder meer een foto van haar broer, terwijl hij zijn kersverse vrouw zoent in een auto. Het voertuig heeft een Slowaakse kentekenplaat en dat is niet zomaar. Kjeld vormt tenslotte een koppel met Lenka Dunkova en zij komt uit Slowakije.

Leerdam uit haar dak

Haar taal kwam tijdens de bruiloft dan ook terug. Leerdam deelt namelijk ook nog een foto van drie armen, die allemaal een speciaal bandje om hun pols hebben en daarop staat het woord 'sestra'. Dat betekent 'zus' in het Slowaaks en dus zien we vermoedelijk de polsen van Jutta, Merel en Beaudine. Zij zijn tenslotte de drie zussen van de bruidegom.

De schaatsster deelde ook nog een video van een dans van haar broer met zijn vrouw en eentje waarin ze zelf uit haar dak gaat. Zelf gaf ze samen met haar twee zussen ook nog een speech tijdens de ceremonie, zo blijkt uit beelden op het Instagram-account van zus Merel. Uiteraard waren ook vader Ruud en moeder Monique van de partij. Haar verloofde Jake Paul ontbreekt op de beelden.

Eigen bruiloft

Leerdam zal ondertussen zelf ook druk bezig zijn met het maken van plannen voor haar bruiloft. Ze verloofde zich vorig jaar met de Amerikaanse boksende influencer Jake Paul, maar het is nog niet bekend wanneer de twee elkaar het jawoord gaan geven. Leerdam focuste zich na de verloving eerst nog maandenlang op haar grote doel om olympisch kampioene te worden en daarin slaagde ze eerder dit jaar in Milaan op de 1000 meter.

i Feest voor de familie Leerdam.

Winterspelen

Mogelijk waren de Winterspelen, waar ze ook zilver won op de 500 meter, haar laatste optreden als professioneel schaatsster. Leerdam heeft nog geen duidelijkheid gegeven of ze komend jaar weer het ijs op zal gaan.