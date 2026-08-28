Schaatsicoon Jutta Leerdam lijkt een andere passie gevonden te hebben sinds ze in februari olympisch goud won op de 1000 meter. Op sociale media zijn de laatste tijd een hoop beelden van haar nieuwe levensstijl met verloofde Jake Paul te zien. De Nederlandse geniet volop.

Leerdam maakte tijdens de Olympische Spelen in Milaan haar grote droom waar. Ze won goud op de 1000 meter. Sindsdien brengt ze veel tijd door in de Verenigde Staten, bij haar verloofde Paul. De Amerikaanse bokser kocht vorig jaar een ranch in Georgia.

Enorm landgoed Jake Paul

Het enorme landgoed kostte hem 39 miljoen dollar, dat hij betaalde van zijn verdiende geld met zijn gevecht tegen Mike Tyson in 2024. Hij won toen van de ruim dertig jaar oudere bokslegende.

Inmiddels is de ranch voorzien van alles wat Paul's hartje begeert. Ook Leerdam kan haar geluk niet op in Georgia. De twee breidden onlangs hun familie op het terrein uit met 15 kleine geitjes. Eerder schaften ze al een aantal mini-koeien aan.

Thor

En dan is er natuurlijk ook nog hond Thor. Leerdam beschouwt de golden retriever als haar 'beste vriend' en had zelfs een gepersonaliseerde pin van TeamNL in de vorm van Thor op haar kleding tijdens de Winterspelen. De twee vermaken zich goed in de Verenigde Staten. De schaatskampioene trok hem een matchende outfit aan. Samen poseren ze met een geel sjaaltje.

De schattige beelden worden enorm gewaardeerd door volgers van de 27-jarige. Paul reageert ook op de foto's. "Mijn twee favorieten", schrijft hij. Leerdam plaatste ook nog een hoop kiekjes van haar nieuwe levensstijl op de ranch.

'Buitenleven'

Daar is ze onder andere aan het knuffelen met de nieuwe geitjes en mini-koeien, aan het squatten in de gym en aan het wakeboarden. "Het buitenleven", schrijft ze erbij. Ze heeft zich dus zeker niet verveeld na het schaatsseizoen.

Nieuw schaatsseizoen

Het is nog onduidelijk of Leerdam komend seizoen weer in actie komt op het ijs. Ze heeft in Amerika wel veel gesport, maar stond in tegenstelling tot haar collega's nog niet op het zomerijs in Thialf. Bovendien is haar schaatsploeg, Team KaFra opgeheven.