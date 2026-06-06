Voor Jutta Leerdam en haar verloofde Jake Paul is niets te gek. Ze vliegen op en neer tussen de Verenigde Staten en Nederland om samen van alles te beleven. Zo stond de schaatskampioene plots met een geweer in haar handen.

Na het afgelopen schaatsseizoen verbleef Leerdam lange tijd bij haar vriend in Puerto Rico. Maar de 29-jarige bokser heeft ook een eigen landgoed in de Amerikaanse staat Georgia. Daar ging het koppel ook even langs.

Ze waren niet alleen. Paul had een heleboel mannelijke influencers uitgenodigd om te racen, te surfen en een grote waterglijbaan te maken. Ook is er op de ranch een plek om te schieten. Leerdam kreeg van haar vriend ook een geweer in haar handen gedrukt.

'Heb ik hem geraakt?'

Paul geeft haar wat uitleg en wijst haar het doel dat ze moet raken. De topschaatsster blijkt een natuurtalent, want ze raakt het in een keer. "Mooi, je hebt hem", zegt Paul. Maar Leerdam is zo gefocust dat ze haar vriend niet hoort. "Heb ik hem geraakt of niet?", vraagt ze na een aantal schoten.

"Ja", zegt Paul. "Je zei niet dat ik hem had geraakt", reageert de Nederlandse verontwaardigd. "Dat deed ik wel de eerste keer, maar je luisterde niet", vervolgt de bokser.

'Heel zwaar'

Daarna moet Leerdam ook proberen de bewegende doelen te raken. Daarvoor worden wel wat extra maatregelen getroffen. De schaatsster krijgt een veiligheidsbril op, die haar volgens Paul 'prachtig' staat. "Dit is wel moeilijk. Het is ook heel zwaar", doelt ze op het wapen. Maar bij de derde keer schiet ze toch raak. "Het is me gelukt!", roept ze uit. "Dat was intens. Echt zwaar." Op haar schouder is ook een flinke rode plek te zien.

Schaatscarrière

Inmiddels is Leerdam alweer terug in Nederland. Daar zocht ze schaatscollega Dai Dai N'tab op. De 31-jarige van Team IKO-X2O was jarenlang ploeggenoot van Leerdam. Zij koos er in aanloop naar de Olympische Spelen voor om haar eigen traject te volgen.

Zo maakte ze haar grote droom waar. Ze won olympisch goud op de 1000 meter in Milaan. Het is nog onduidelijk hoe de 27-jarige haar carrière nu zal voortzetten.

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