De toekomst van Jutta Leerdam als topschaatsster is nog altijd onzeker. In februari won ze eindelijk olympisch goud, waardoor haar carrière in haar ogen compleet is.

Jarenlang moest alles bij Leerdam wijken voor die ene droom: olympisch goud op de 1000 meter. Die kwam er dan eindelijk op 9 februari, toen de Westlandse na een zinderende ontknoping net een fractie sneller was dan landgenote Femke Kok: 1.12,31 om 1.12,59. De tijd van Leerdam betekende ook nog eens een olympisch record.

Tegenslagen Jutta Leerdam

De vreugde was groot na afloop bij Leerdam, haar verloofde Jake Paul en de rest van de familie. Terecht natuurlijk. Zeker ook als je kijkt naar wat Leerdam allemaal voor haar kiezen kreeg het voorbije seizoen. Ze startte met een liesblessure en werd later geschept door een auto tijdens een trainingstochtje op de fiets. Ze hield aan het ongeluk schaafwonden aan haar kin, lip en arm over.

Ondanks alle tegenslagen zette de topschaatsster door. Met olympisch goud (en zilver) dus als gevolg. Reden genoeg voor de Internationale Schaatsunie ISU om haar nog eens in het zonnetje te zetten. Op Instagram wordt haar "hobbelige rit" uitgelicht. "Jutta Leerdam was er altijd wanneer het er echt toe deed", schrijft de ISU.

Daarbij halen ze ook een quote van de Nederlandse aan: "Ik probeer altijd positief te blijven, zelfs als ik me fysiek niet goed voel."

Volop lof voor schaatskampioene

Over positief gesproken, dat is het gros van de reacties onder het bericht van de ISU. "Buitengewoon en ook prachtig", reageert een Italiaanse schaatsfan. "Zo'n fantastische atleet, ze verdient het", schrijft weer een ander. En: "Ze is een geweldig persoon, ik hou van haar werkethiek en ze geeft nooit op om de beste te zijn."

Het zullen reacties zijn die Leerdam goed doen. De Nederlandse heeft het bericht dan ook zelf gedeeld. Mocht Leerdam nog niet beslist hebben over haar toekomst, kunnen deze lovende woorden haar misschien een zetje in de juiste richting geven.

Toekomst ongewis

Jutta Leerdam sprak na de Winterspelen openlijk uit dat ze nog niet wist waar haar toekomst lag. Ze heeft er nooit een geheim van gemaakt kinderen te willen krijgen met haar verloofde Jake Paul. Deze zomer hakt ze de knoop door. Tot die tijd zullen fans het vooral moeten doen met hoogtepunten uit haar rijke carrière.

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